«Вызывает зависть»: Татьяна Буланова показала свой первый улов

Рыбачит Буланова в Карелии, а компанию ей составляет давний друг - футболист Владимир Быстров. Фото: СОЦСЕТИ

Талантливый человек талантлив во всем. Это точно можно сказать про певицу Татьяну Буланову. Ей удается удивлять фанатов не только умением брать высокие ноты, но и рыболовным мастерством. У себя на странице в Instagram она опубликовала фотографию с зимней рыбалки. Счастливая артистка лежит на снегу в теплом зимнем костюме, а рядом - только что выловленные рыбешки и экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров.

- Это моя первая рыбалка. Ощущения замечательные, - поделилась с корреспондентом «КП» Татьяна Буланова. – Рыбачим в Карелии с друзьями. Наловили около 10 килограммов окуней. И это при том, что маленьких мы отпускали. Все говорят, что нам очень повезло. Обычно здесь так много поймать не получается.

Подписчики с восторгом отреагировали на новую фотографию певицы и были приятно удивлены тому, что увидели. «Вот видно, артистка не пропадет: пошла и рыбки наловила», «Таня, какие новые грани таланта», «Не ожидали», «Я вас не узнала» - написали ей фанаты. А пародистка Елена Воробей отметила, что это крутое занятие, и она Булановой завидует.

Напомним, после новогодних каникул Татьяна Буланова все чаще стала появляться на публике в компании актера Артема Анчукова. Поклонники заподозрили, что у них роман и порадовались за артистку, которая после развода с футболистом Владислав Радинмовым много лет одна. Но, ни Татьяна, ни Артем слухи о любовных отношениях не комментируют. утихают.

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