Умер Владимир Бедердинов - контр-адмирал, обогнувший Землю под водой

Скончался контр-адмирал в отставке Владимир Арифуллович Бедердинов.

В Ленинградской области на 74 году жизни умер Владимир Бедердинов - российский контр-адмирал, первый, кто обогнул Землю на подлодке под водой. Офицер скончался в Сосновом Бору в четверг, 28 января 2021 года. Об этом сообщили в администрации городского округа.

- Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность, - рассказали в администрации.

Контр-адмирал много лет служил на флоте, командовал боевыми кораблями и соединениями ВМФ. В 1979 году Бедердинов отправился в кругосветное путешествие на подводной лодке на Камчатку через пролив Дрейка. В общей сложности офицер провел под водой восемь лет. За свое мужество и отвагу Владимир Арифуллович был удостоен многочисленных правительственных наград и званий.

С 1990 года Бедердинов возглавил Учебный центр ВМФ в Сосновом Бору. Неоднократно он избирался членом Общественной палаты Соснового Бора и был почетным гражданином города.

- Глава Сосновоборского городского округа, администрация, совет депутатов и Общественная палата Сосновоборского городского округа приносят глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Арифулловича. Добрая память о Владимире Арифулловиче навсегда сохранится в сердцах сосновоборцев.