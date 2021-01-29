«Она умирала у меня на руках, я орал»: Выпавшую из окна в Мурино девушку незадолго до смерти жестоко избил бойфренд

Девушка погибла после падения из окна Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге после смерти 22-летней Ксении Шеренговской развернулся настоящий детектив, расследование которого ведут не только полицейские, но и родители девушки. В ночь с 24 на 25 января в Мурино Ксения выпала из окна многоэтажки, спасти ее не удалось. Но самое интересное, что перед трагедией с ней был ее парень Алексей, который рассказал силовикам, что все произошло во время ссоры. Якобы Ксения сама рухнула вниз, хотя он пытался ее спасти, но не успел схватить за одежду. Сегодня, 29 января, в деревне Павлово родные и близкие прощаются с Ксюшей. Они уверены: ее убили! В доказательство тому приводят видео, как парень незадолго до смерти своей возлюбленной жестоко избивает ее в лифте.

«ОНА СЕЛА НА ПОДОКОННИК И НЕ УДЕРЖАЛАСЬ»

История роковой любви для Ксении началась несколько месяцев назад. До этого девушка жила одна в своей квартире в Мурино. Ранее она работала в магазине одежды, но незадолго до смерти нашла новую работу - жизнь налаживалась.

Ксения познакомилась с новым бойфрендом несколько месяцев назад Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она отработала три смены, хвасталась новой работой, - рассказал «КП-Петербург» дядя Ксении Евгений. - Она была счастлива, жила одна в своей квартире. И три месяца назад подселился к ней ее новый парень - коллега по бывшей работе. Он жил, как я считаю, за ее счет. Потому что ей родители помогали и с оплатой коммуналки, и с продуктами. Но мы не лезли в ее жизнь, она была уже самостоятельная. Новая работа в ювелирном магазине сулила хороший заработок. И в тот роковой день она как раз вместе с новыми коллегами решила отметить вливание в коллектив.

В тот вечер, по версии Алексея, он пришел забрать ее от подруг. Они вернулись домой, там произошла ссора. Он ушел в ванную, а когда вернулся, увидел, что та сидит на подоконнике. В этот момент она стала падать.

- Она просто хотела выпендриться, припугнуть меня. Она села на подоконник, но не удержалась и упала, - написал одной из подруг Ксении Алексей. - Она умирала у меня на руках, я орал и не знал, как вызвать 911. А потом ее фоткали. Это все, что я могу тебе рассказать.

Ксения жила в свой квартире Фото: СОЦСЕТИ

К месту происшествия приехали следователи, которые опрашивали парня до утра. После этого его отпустили.

«ЗАБРАЛ ТЕЛЕФОН И ЖЕСТОКО ИЗБИЛ»

Родственники Ксении решили провести свое расследование. Они уверены, что это не был несчастный случай.

- Ксюша была в гостях подруг с новой обожаемой ею работы, и предложила Леше отдохнуть с ней, девочки говорили им остаться у них ночевать, но Леша настоял, чтобы они ушли, - рассказывает подруга Ксении Софья.

По словам близких, в новых отношениях Ксения сильно изменилась.

- Ксюша с ним стала нелюдимой, раньше она чаще звонила нам, общалась с подружками, а потом стала закрытой, - уверяет дядя девушки. - Несколько подружек говорят, что до ее смерти уже были инциденты, что он руки распускал.

Как выяснили родственники, ссориться пара начала еще до того, как они зашли домой. Родители Ксении посмотрели видео с камеры наблюдения в лифте. На снятых кадрах видно, как Алексей жестоко бьет возлюбленную.

Парень ударил девушку кулаком по лицу Фото: СОЦСЕТИ

- Когда они с Алексеем вышли от девчонок, он, скорее всего, забрал у Ксюши телефон, - поясняет дядя Ксении. - Потому что по записи видно, как она пытается залезть к нему в карман. Судя по всему, чтобы забрать свой телефон. Поймите, она бы нам позвонила, дала бы знать, что он ее избивает. Но он лишил ее этой возможности.

На снятых кадрах пара подходит к лифту. В этот момент Алексей пинает или бьет рукой Ксению. От мощного удара она падает и бьется лицом о железную дверь лифта. После этого оба заходят в кабину, там побои продолжаются. Парень ударил девушку кулаком в лицо. Двери открываются, он выходит. Ксения не хочет идти за ним и пытается уехать на лифте обратно. Но он возвращается, жестко хватает ее и выволакивает из лифта.

На видео парень жестоко бьет Ксению Фото: СОЦСЕТИ

«ЭТО НЕ БЫЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

- Соседи Ксюши слышали очень громкую ссору и то, как парень бьет девушку очень сильно, они сделали такой вывод по ее крикам, - продолжает дядя девушки. - Это все случилось ночью, я приехал в квартиру утром. Он дал показания, что она сама выпала, он пытался ее поймать, но не успел. Сам он не вызывал полицию. Это сделали соседи. По показаниям свидетелей, вместо звонка в полицию он позвонил своей маме.

Родственники считают, что перед приездом полиции Алексей успел прибраться.

- В квартире было прибрано и сделан искусственный хаос, - утверждает дядя Ксении. - Мусорное ведро было пустое. Такое ощущение, что все сначала протерли, а потом тут бутылочку бросили, там какой-то кусочек кинули.

В смерти Ксении разбираются родители Фото: СОЦСЕТИ

В виновности Алексея уверены и подруги Ксении.

- Он утверждает, что вниз к Ксюше он спустился в носках и футболке, смотрим на видео, он нормально одет, - делятся подруги девушки. - На балконе у них лежал клок волос. Сейчас все родственники собрались на кладбище.

- Я уверен, что это не был несчастный случай, - заявил "КП-Петербург" отец девушки. - Мы будем это доказывать.

Сейчас следователи после резонанса в СМИ возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Возбуждено уголовное дело по факту смерти девушки, тело которой с множественными телесными повреждениями было обнаружено у дома 59 по шоссе в Лаврики города Мурино Всевололжского района, - сообщили в СУ СКР по Ленобласти после резонанса в СМИ. - В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления.