«Он романтик, говорил, что Бог должен быть милосердным»: Иван Краско оплакивает Василия Ланового

Иван Краско поделился воспоминаниями о Василии Лановом Фото: Артем КИЛЬКИН

87-летний артист Василий Лановой, сыгравший капитана Грея из «Алых парусов», Вронского из «Анны Карениной», Вольфа из «Семнадцати мгновений весны», ушел на 88-ом году жизни. Артист до последнего боролся с коронавирусом, но накануне его состояние ухудшилось: актер начал задыхаться. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Друзья и коллеги по всей стране оплакивают эту утрату. Среди них и народный артист России - 90-летний Иван Краско, который сам недавно перенес Covid-19.

- С Васькой, конечно, я был знаком, - вздохнул в разговоре с "КП-Петербург" Иван Краско. - Мы с ним познакомились на фестивале «Виват, кино России!». Потом встречались в ТЮЗе на творческом представлении "Герой нашего времени", который вели он и Люся Чурсина. Одна девочка тогда сказала, что героиня нашего времени - ее мама, она успевает и меня вздорную девчонку воспитывать, и на работу ходить. Все аплодировали. А я по рекомендации читал там стихотворение Пушкина "Пророк". И Вася тоже Пушкина читал хорошо. Вот он мне и говорил: "Вань, ты делаешь сурового Бога в финале, я тоже через это прошел, но он должен быть милосерднее". А я ему ответил: "Нет, у меня он не суровый, он неотвратимый".

Василий Лановой в фильме "Офицеры" Фото: кадр из фильма

Иван Краско вспоминает, каким добрым нравом обладал Василий Лановой.

- Я реалист, а Вася романтик, - делится Краско. - Он был такой счастливый и довольный художник. Получил Ленинскую премию за то, что перевел на русский язык закадровый текст фильм о Великой Отечественной войне. Вообще, Вася был на своем месте. Сыграл Грея в "Алых парусах", Пашку Корчагина в "Офицерах", у него роли все романтические.

Василий Лановой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иван Краско победил коронавирус. Но с сожалением отмечает, что все его приятели по кино уходят из жизни.

- Сережа Юрский, Валя Гафт, Рома Виктюк, теперь Вася Лановой - это круг людей, которых я почитал, они все уходят, - грустно заметил Иван Иванович.

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