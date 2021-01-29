Борис Смолкин о Василии Лановом: «Он бегал по утрам и был очень принципиальным человеком»

Борису Смолкину в свое время довелось поработать вместе с Василием Семеновичем. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С того момента, как стало известно о смерти Народного артиста СССР Василия Ланового, в соцсетях и новостных лентах то и дело появляются фото актера и слова соболезнования родным. Красавец Вронский, легендарный комдив Иван Варавва, невероятно романтичный Грей – каждая его роль стала украшением советского и российского кино. Весть об уходе Ланового повергла в шок многих его коллег, в том числе и Заслуженного артиста России Бориса Смолкина, которому довелось поработать вместе с Василием Семеновичем.

- Он, бесспорно, слава и гордость отечественного театра и кино, - отмечает актер. – В памяти он останется как большой артист. Я очень ценю его как профессионала, не раз видел его на сцене и был восхищен его работой.

По словам Бориса Смолкина, близко он с Лановым не общался, хотя порой артисты пересекались на съемочной площадке. Однако впечатление о нем как о человеке сложилось отличное.

- Он очень хорошо следил за своим здоровьем, - вспоминает Смолкин. – Если мы какое-то время жили на фестивалях, он всегда по утрам бегал, делал зарядку.

Сердце Василия Ланового остановилось 28 января 2021 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, как отмечает актер, Лановой отличался крайней принципиальностью. Порой коллеги даже относились к этому как к чудачеству.

- Он придерживался левых взглядов, - рассказывает Смолкин. – Даже в 90-е, когда коммунистическая идеология потерпела фиаско, Василий Семенович все равно стоял на своем. Помню, даже случай был, когда мы приехали в Кемерово на День шахтера. Он играл спектакли со своим театром, я – со своим. И в конце губернатор, который по своим убеждениям поддерживал Ельцина, решил нам устроить прощальный вечер в ресторане. А в соседнем зале такой же вечер устраивал местный коммунист. Так вот все мы пошли на банкет к губернатору, а Лановой один принципиально пошел к коммунисту. Мы тогда немного насмешливо к этому относились. Было здесь какое-то странное упрямство. Жизнь идет вперед, а он словно хотел задержаться в том времени.

Борис Смолкин уверен, что страна запомнит Василия Ланового как выдающегося артиста с яркими работами во множестве фильмов, в числе которых – «Алые паруса», «Павка Корчагин», «Полосатый рейс» и, конечно, «Офицеры».

Напомним, Народный артист СССР Василий Лановой умер в четверг, 28 января. Ранее актер получил положительный тест на ковид, медики диагностировали у него пневмонию. Позже стало известно, что Лановому стало хуже, и его подключили к аппарату ИВЛ. Скончался артист на 88 году жизни в Москве.

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