Первую в России операцию с использованием очков дополненной реальности провели в Петербурге

Петербургские хирурги провели первую в стране операцию в очках дополненной реальности / Фото: ПСПбГМУ

В Санкт-Петербурге провели первую в России операцию с использованием технологий дополнительной реальности. Испытателями стали хирурги Первого государственного медицинского университета имени Павлова, они использовали приложение для специальных очков, разработанных также петербургскими учеными в Политехническом университете.

- Эти уникальные технологии сейчас бурно развиваются во всем мире. Первая в мире операция на позвоночнике с использованием технологий дополненной реальности была проведена в июле 2020 года в Клинике Раша в США. Поэтому отрадно отметить, что благодаря плодотворному сотрудничеству Политеха и Первого медицинского университета, в России эта технология появилась всего через полгода, – отмечает руководитель проекта Владимир Иванов, профессор Высшей школы теоретической механики Института прикладной математики и механики СПбПУ.

По данным КТ и МРТ пациента строится голограмма / Фото: ПСПбГМУ

На основе данных МРТ и КТ пациента строится голограмма внутреннего строения определенной зоны. Визуализируется все: строение костей, мягких тканей, сосудов, доброкачественных и злокачественных опухолей. Это изображение передается на очки и с помощью маркерной системы "привязывается" к телу пациента. Получается, что во время операции хирурги насквозь видят человека.

Операцию по далению рецидива срединной кисты шеи со свищом выполняла бригада хирургов под руководством профессора Николая Калакуцкого. Профессор отметил, что технология помогает в процессе четко увидеть все строение человека и снизить риск травм.

Изображение подается на очки дополнительной реальности / Фото: ПСПбГМУ

Технологией уже заинтересовались ведущие медицинские центры России. Так, в ближайшее время планируется проведение операции по удалению опухоли головного мозга в Национальном исследовательском медицинском центре им. В.А. Алмазова.