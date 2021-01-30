Звезды в детстве: Татьяна Буланова занималась гимнасткой, а Юрий Гальцев хотел стать летчиком

Татьяна Буланова вспоминает, что у нее в детстве была невероятная гибкость. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детство – счастливое и беззаботное время. «Комсомолка» узнала, о чем мечтали знаменитые петербургские спортсмены, музыканты и актеры, когда были маленькими и кем бы они могли стать, если бы их судьба сложилась по-другому.

Сергей СЕЛИН: «С четырех лет знал, что стану артистом»

- Это сейчас родители заставляют детей заниматься английским языком, программированием и прочим. У нас такого не было. Мы сами собирались группами ребят и ходили то на плаванье, то играли в хоккей, баскетбол, волейбол. Никогда не забуду, как мне в 4 классе приятель предложил записаться в духовой оркестр (Селин играл на баритоне и тромбоне – Прим. ред.). Тех, кто туда ходил, бесплатно пускали в кино. А мы его любили и смотрели одни и те же фильмы по 100 раз, - признался актер.

Помимо этого, он посещал всевозможные кружки: народный театр, художественное чтение, участвовал в агитбригадах. Хотя некоторые его товарищи над ним посмеивались: мол, не пацанское это дело. Но ему было все равно.

Сергей Селин с детства был артистичным, посещал всевозможные кружки.

- Я ведь с четырех лет знал, что стану артистом. Поэтому упорно шел к своей цели, - пояснил Сергей Селин. – У меня никогда не возникало мыслей заниматься чем-то другим, хоть я с первого раза и не поступил в театральный вуз. Этот выбор был осознанным. Многие сегодня поступают туда только из-за того, что это престижно, из-за хороших гонораров. А я тогда об этом даже и не думал.

Татьяна БУЛАНОВА: «Нравилось прыгать на батуте»

В перовом классе будущая певица случайно попала на занятия по гимнастике.

- В школу пришли набирать девочек в секцию. На меня сначала внимания не обратили. Только когда уже тренер собрался уходить, моя одноклассница попросила его посмотреть на мои способности. А у меня была какая-то невероятная гибкость. Могла легко «рыбку» сделать, сесть на шпагат, прогнуться. Вот так туда и попала, - призналась артистка.

По ее словам, одновременно с гимнастикой она занималась прыжками на батуте, и это увлечение очень ей нравилось за возможность ощущать полет. Однако, мама Тани не хотела рисковать здоровьем дочери, поэтому все спортивные кружки быстро сошли на нет.

Маленькой Танечке Булановой музыкальная школа не нравилась, но мама настояла.

- Параллельно со спортом в моей жизни была музыкальная школа. Я училась на фортепьянном отделении. Мне было сложно совмещать ее с гимнастикой, поэтому родители решили, что ходить на секцию я больше не буду, - вспоминает она. - Музыкальная школа была для меня каторгой. Я от занятий не получила никакого удовольствия. Но мама очень хотела, чтобы я там училась. И я это делала все семь лет.

Мама у Татьяны Булановой была крайне музыкальным человеком, и сейчас артистка признается, что только благодаря ей стала эстрадной певицей.

– Я очень ленивый человек, но ответственный. Если во что-то вписалась, то мне уже неудобно отказываться. Если бы не это качество, то я, наверное, в жизни бы так и ничего не добилась, - заверила звезда.

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА: «Фигурное катание быстро встало на первый план»

Фигуристка с детства была очень активной. В пять лет она начала заниматься фигурным катанием, потом плаванием, бегом…

Между музыкой и спортом Лиза выбрала последнее.

- Еще была учеба, очень хотелось гулять с друзьями. На все не хватало сил. Поэтому фигурное катание встало очень быстро на первый план, - рассказала «КП» Елизавета. – Были попытки ходить в музыкальную школу: хотела научиться играть на фортепиано. Преподавателю по музыке я понравилась, она сказала, что я хорошая девочка. Но я быстро перестала этим интересоваться, и пошла снова на каток.

Юрий ГАЛЬЦЕВ: «Мечтал стать летчиком»

В детстве артист эстрады и клоунады много чем увлекался: выжигал по дереву, рисовал, сочинял стихи, хорошо лепил из пластилина. Ходил в вокальный кружок, на хор, занимался спортом. Кстати, многое из этого делает по сей день.

- В детстве я мечтал стать летчиком. После восьми классов поступал даже в Тамбовское высшее военное авиационное училище, а потом в строительный техникум. Меня «кидало», как и всех нормальных ребят, - поясняет Гальцев. – Но я ищу себя до сих пор. Вот, например, сейчас пишу свою дебютную детскую книгу стихов и рассказов. Думаю, что в этом году ее уже выпущу.

В этом возрасте Юра Гальцев (второй справа) начинал грезить авиацией.

Николай ВАЛУЕВ: Семь лет ходил на легкую атлетику

- То, что я когда-то буду профессиональным боксером, совершенно не мог предположить, - отмечает экс-боксер, а ныне депутат Госдумы. - Когда я был маленьким, меня интересовали корабли. Первое место, куда меня отвели, был кружок моделирования. Я очень хотел стать моряком. Но, видимо, плохо стремился.

Коля Валуев хотел стать моряком.

Чуть позже Николай увлекся спортом. В 10 лет начал играть в баскетбол. Через два года оставил это занятие. Затем в его жизнь пришла легкая атлетика, которой он посвятил целых семь лет. Но и с ней не сложилось, по словам Валуева, из-за тяжелых времен в стране. Боксом Николай стал заниматься только в шестнадцать лет, но в итоге это увлечение оказалось очень успешным – Валуев стал чемпионом мира.