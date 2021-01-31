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Первые задержания начались на несогласованном митинге 31 января 2021-го года в Санкт-Петербурге

В открытое противостяние митингующие и силовики на данный момент не вступают
Авторы (2):
Артем КИЛЬКИН
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге проходит второй по счету несанкционированный митинг.

В Санкт-Петербурге проходит второй по счету несанкционированный митинг.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается очередной, уже второй по счету несанкционированный митинг. На данный момент основной точкой напряжения стал Адмиралтейский район: благодаря действиям силовиков митингующих удалось рассредоточить и не дать им собраться на изначально запланированной точке. В результате колонна протестантов перебазировалась южнее. Вскоре туда же подтянулся ОМОН.

Силовики задерживают народ, но до открытого противостояния дело не доходит.

Силовики задерживают народ, но до открытого противостояния дело не доходит.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Начались первые задержания, - сообщает корреспондент «КП-Санкт-Петербург» с места событий. – По нашим подсчетам за последний час в автобусы сопроводили порядка двух десятков человек.

На данный момент основные события происходят в Адмиралтейском районе города.

На данный момент основные события происходят в Адмиралтейском районе города.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее пока что все проходит более-менее спокойно. В открытое противостояние протестующие с силовиками не вступают: первые ограничиваются скандированием политических лозунгов, вторые – патрулированием территории по периметру и редкими «рейдами» в толпу. Задержанные, как правило, не сопротивляются и дают себя увести без какой-либо агрессии. Что будет дальше – на данный момент не известно.

Количество митингующих явно меньше, чем неделю назад.

Количество митингующих явно меньше, чем неделю назад.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем по-прежнему остаются перекрытыми Невский проспект и несколько смежных улиц. Кроме того, на вход и выход не работают четыре станции метро – «Маяковская», «Площадь восстания», Невский проспект» и «Чернышевская». Также в целях безопасности временно закрылся Театр юного зрителя на Пионерской площади – все концерты и спектакли на ближайшее время отменены.

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