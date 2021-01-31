Первые задержания начались на несогласованном митинге 31 января 2021-го года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проходит второй по счету несанкционированный митинг. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается очередной, уже второй по счету несанкционированный митинг. На данный момент основной точкой напряжения стал Адмиралтейский район: благодаря действиям силовиков митингующих удалось рассредоточить и не дать им собраться на изначально запланированной точке. В результате колонна протестантов перебазировалась южнее. Вскоре туда же подтянулся ОМОН.

Силовики задерживают народ, но до открытого противостояния дело не доходит. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Начались первые задержания, - сообщает корреспондент «КП-Санкт-Петербург» с места событий. – По нашим подсчетам за последний час в автобусы сопроводили порядка двух десятков человек.

На данный момент основные события происходят в Адмиралтейском районе города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем не менее пока что все проходит более-менее спокойно. В открытое противостояние протестующие с силовиками не вступают: первые ограничиваются скандированием политических лозунгов, вторые – патрулированием территории по периметру и редкими «рейдами» в толпу. Задержанные, как правило, не сопротивляются и дают себя увести без какой-либо агрессии. Что будет дальше – на данный момент не известно.

Количество митингующих явно меньше, чем неделю назад. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем временем по-прежнему остаются перекрытыми Невский проспект и несколько смежных улиц. Кроме того, на вход и выход не работают четыре станции метро – «Маяковская», «Площадь восстания», Невский проспект» и «Чернышевская». Также в целях безопасности временно закрылся Театр юного зрителя на Пионерской площади – все концерты и спектакли на ближайшее время отменены.