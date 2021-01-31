Рэпера Оксимирона задержали на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 31 января

Несанкционированный митинг продолжается в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается очередная, уже вторая по счету несанкционированная акция протеста. Основной точкой сосредоточения митингующих днем 31 января оставался Адмиралтейский район, там практически сразу начались задержания. В числе задержанных оказался и известный рэпер Оксимирон (Мирон Федоров). Он пришел на незаконную акцию в свой 36-й день рождения.

- Да, это действительно так, Мирона задержали сегодня, 31 января, - рассказала «Комсомолке» менеджер артиста Евгения Муродшоева. – Насколько нам известно, задержание прошло спокойно, физической силы к нему не применяли. В настоящий момент его везут в 19-й отдел полиции в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Известного рэп-исполнителя Оксимирона в данный момент везут в отделение полици. Фото: Телеграм-канал "Штаб Навального в Санкт-Петербурге"

Сам Оксимирон на данный момент находится вне зоны доступа – его телефон выключен. Известно, что у артиста сегодня день рождения – ему исполнилось 36 лет.

Напомним: первая несанкционированная акция протеста прошла в Санкт-Петербурге в прошлую субботу, 23 января. Тогда народ, помимо прочего, заполонил Невский проспект, заблокировал движение транспорта и пешеходов на смежных улицах. В итоге как минимум для 33 участников акции это мероприятие может обернуть реальными тюремными сроками – утром 31 января в их домах полиция провела обыски.

На данный момент основной точкой напряжений стал Адмирлтейский район. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее «Комсомолка» рассказывала и показывала, что в данный момент происходит в центре города.

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