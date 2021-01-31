«Хлопок – и стекло на асфальте»: Четыре витража выбило на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге

ЧП произошло на станции метро "Чернышевская". Фото: Литейный Life (vk.com/liteyny_life)

Чрезвычайное происшествия случилось в воскресенье, 31 января, на станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге. Упали и вдребезги разбились об асфальт несколько стекол вестибюля. По словам очевидцев, перед этим они услышали громкий хлопок.

- Был хлопок, а после этого на тротуар вынесло стекло с кусками алюминиевой рамы, - рассказали участники группы «Литейный Life».

Позже информацию об инциденте подтвердили и непосредственно в ГУП «Петербургский метрополитен».

- Уважаемые пассажиры! В связи с падением четырех стекол витражных конструкций вестибюля на станции метро «Чернышевская» проводятся мероприятия по обследованию конструкций, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Причины падения конструкции расследуются.

Отметим, что в момент происшествия станция была закрыта на вход и выход, поэтому какое-то воздействие «извне» - хулиганство или намеренный саботаж – исключаются. Вероятнее всего, причина – некое техническое нарушение. Вместе с тем вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов уже поручил обследовать все вестибюли на всех станциях на предмет устойчивости и безопасности витражей.

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