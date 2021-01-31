Станции метро начали массово закрывать «из-за бесхозных предметов» в Санкт-Петербурге

Очередной закрывшейся станцией стала "Звенигородская". Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу несколько станций петербургского метрополитена в воскресенье, 31 января, закрылись «в связи с обнаружением бесхозных предметов». Об этом сообщает пресс-служба подземки.

- На данный момент не работают на вход и выход «Пушкинская», «Звенигородская», «Гостиный двор», «Площадь восстания» и смежная с ней «Маяковская», - уточнили в ведомстве. – Кроме того, по техническим причинам не работают «Чернышевская», а также оба вестибюля станции «Невский проспект». Поезда проследуют эти станции без остановок.

Напомним: по мнению пользователей социальных сетей, такое количество «бесхозных предметов» отнюдь не случайно. Все дело в том, что сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге проходит уже вторая по счету несанкционированная акция протеста. Главными очагами на протяжении вот уже нескольких часов остается Адмиралтейский район – в частности, там уже начались первые задержания, в ходе которых в автозак отправился в том числе известный рэп-исполнитель Оксимирон. Как бы то ни было, о том, когда станции вернутся к прежнему режиму работы, на данный момент не сообщается.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» следит за развитием событий.

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