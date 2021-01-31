В центре Петербурга протестующие на несанкционированном митинге полезли в драку с ОМОНом

Незаконный митинг продолжается в центре Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга начались столкновения участников очередной несанкционированной акции с сотрудниками правоохранительных органов. Как передает корреспондент «Комсомолки» с места событий, до массового противоборства дело не дошло – однако отдельные прецеденты уже случались.

Центром напряжения в данный момент является Адмиралтейский район.

- ОМОН со щитами гоняет протестующих, - рассказал наш корреспондент. – Стычки не массовые. Время от времени сотрудники отделяются от основной группы, выхватывают кого-то из толпы и уводят в автобус. Люди в эти момент прячутся в торговом центре, после – выбегают обратно.

В ход пошли петарды и перцовый газ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Также, по словам журналиста «Комсомолки», в толпе протестующих кто-то распылил перцовый газ, время от времени слышались взрывы петард. Однако кто именно ответственен за эти инциденты, на данный момент четкого понимания нет: ОМОН петард, само собой, не имеет, а газ, учитывая то, что распылен он был, судя по всему, в крайне малых дозах (запах чувствовался в воздухе, но никаких серьезных эффектов не было), могли применить и провокаторы со стороны протестующих.

Силовики стянули силы в центр города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: ранее в Санкт-Петербурге полностью перекрыли Невский проспект и прилегающие к нему улицы – выставили оцепление, полностью ограничили движение транспорта (в том числе общественного) и пешеходов. Кроме того, в центре перестали работать семь станций метро – часть «по техническим причинам», часть – из-за обнаружения «бесхозных предметов».