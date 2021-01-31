«Это мой город, я не должен его бояться»: Милонов вышел один против толпы на несанкционированном митинге в Петербурге

Несанкционированный митинг продолжается в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов вышел на незаконной акции протеста, которая проходит сегодня, 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге, один против толпы. Народный избранник хотел поговорить с участниками митинга – и, что характерно, поговорил. Некоторых даже удалось вразумить.

- Я на самом деле находился там с самого начала, когда еще и полиции-то толком не было, - признался Милонов в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Санкт-Петербург». – Хотелось посмотреть изнутри, как это все происходит. И в какой-то момент толпа в стороне от меня начала выкрикивать какие-то лозунги, оскорблять президента и действующую власть. Я к ним подошел. Сказал: «Вот я, я один, вас – три тысячи. Я за «Единую Россию», это мои убеждения. Почему вы считаете, что меня из-за них нужно уничтожить?»

По словам депутата, никакой «охраны», о которой позже написали некоторые Телеграмм-каналы, с ним не было, а был один лишь помощник.

Протестующие время от времени устраивают жесткие стычки с силовиками. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Страха, кстати, не было тоже, - усмехнулся Виталий Милонов. – Послушайте, ну это же мой город, мой Санкт-Петербург – равно как и город тех, кто вышел сегодня на улицы. Я здесь родился, я отсюда избирался, так что я не должен его бояться.

Протестующие, по словам нашего собеседника, оказались «вполне нормальными людьми». С улицы они, правда, не ушли, зато под руководством депутата Госдумы научились выявлять провокаторов.

- Вот стоим мы, общаемся, и тут в какой-то момент подбегает человек, швыряет снежком в ОМОН и убегает, - рассказал Милонов. – Или начинает лозунги выкрикивать. Ну понятно же, для чего это делается – чтобы спровоцировать, завести толпу. Многие с этим согласились, признали, что эти провокаторы бесполезны.

В целом, отмечает депутат, все прошло вполне дружелюбно: ему удалось поговорить примерно с сотней человек, никто не пытался его побить, а некоторые даже просили сделать сэлфи. Жаль лишь, что митинг в целом в Санкт-Петербурге проходит далеко не так мирно.