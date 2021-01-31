Рэпера Оксимирона отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается несанкционированная акция протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рэпер Оксимирон, задержанный на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 31 января 2021 года, благополучно вышел из отделения полиции. Об этом «Комсомолке» рассказал его менеджер Евгения Муродшоева.

- Да, все верно, Мирон (настоящее имя Оксимирона – Мирон Федоров, прим.ред.) уже на свободе, - сообщила Евгения. – Его отпустили сразу же, как только к отделению полиции приехал адвокат. Никаких обвинений, насколько нам известно, не предъявляли.

Последнее, вероятно, можно считать подарком ко Дню рождения: 31 января Оксимирону исполнилось 36 лет.

Напомним: незаконный митинг продолжается в Санкт-Петербурге вот уже на протяжении нескольких часов. Еще с самого раннего утра в Северной столице наглухо перекрыли Невский проспект и порядка двадцати прилегающих улиц – ограничили движение не только для общественного транспорта, но и для пешеходов. По словам нашего корреспондента, работавшего на месте событий, эта акция получилась жестче предыдущей: в частности, в какой-то момент в центре города распылили перцовый газ, а в другой – напали на полицейского. Тем не менее протест, судя по всему, подходит к концу – колонна митингующих собирается на последней точке.