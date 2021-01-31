Второй незаконный митинг завершился в Санкт-Петербурге

Отдельные стычки еще происходят, но в целом активность митингующих заметно снизилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге официально завершилась уже вторая по счету несанкционированная акция протеста. Финальной точкой стала Пионерская площадь возле Театра юного зрителя. Именно здесь участники митинга получили от координаторов сообщение о том, что на сегодня – хватит.

- Людей явно стало меньше, - передал корреспондент «Комсомолки» с места событий. – Отчасти из-за того, что митинг официально завершился, отчасти из-за того, что силовики оттеснили часть толпы на соседние улицы и переулки.

Финальной точкой стала Пионерская площадь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Периодически, по словам нашего корреспондента, в разных местах возникают новые стычки, и происходят задержания, но общий градус активности совершенно точно упал. Люди понемногу расходятся по домам. Отряды силовиков по-прежнему патрулируют саму Пионерскую площадь и подступы к ней.

Акция прошла в жестком формате, но, по счастью, обошлось без жертв и серьезно пострадавших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: воскресная акция стала уже второй по счету – первая прошла в Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 23 января. В этот раз мероприятие оказалось короче и жестче: в частности, еще за несколько часов до его начала в городе полностью закрыли для транспорта и пешеходов Невский проспект и прилегающие улицы, а также несколько станций метро. А в какой-то момент ситуация накалилась настолько, что один из полицейских вынужден был взять за оружие.