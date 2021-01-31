Несанкционированная акция протеста в Санкт-Петербурге 31 января 2021. Главное

В Санкт-Петербурге завершилась вторая по счету незаконная акция протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подготовку к очередной– уже второй по счету – незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге начали еще ранним утром. За несколько часов до начала акции центр города оказался полностью перекрыт: на Невском проспекте и смежных улицах выставили ограждения, подогнали спецтехнику и стянули отряды ОМОНа.

«БОИ» ЗА ПИОНЕРСКУЮ

Всех прохожих, у которых не было веских оснований находиться на главной улице Северной столицы, силовики решительно заворачивали. Впрочем, надо отметить, что список оснований был довольно велик: к примеру, за ограждение пускали тех, кто предъявлял билеты в Эрмитаж на текущую дату. Сам Эрмитаж, к слову, тоже загодя пошел навстречу своим гостям: в официальной группе музея объявили, что если у кого-то вдруг не получится прорваться, пройти в музей можно будет и в другой день по тому же самому билету.

Невский проспект и прилегающие улицы перекрыли за несколько часов до начала акции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В итоге главной точкой сбора оперативно назначили Пионерскую площадь перед зданием ТЮЗа. Туда потянулись колонны митингующих. Среди них, к слову, затесался известный рэпер Оксимирон (в миру – Мирон Федоров). В центре протеста он, впрочем, пробыл совсем недолго – вежливые люди в черной броне попросили рэпера пройти с ними в автозак. Забегая вперед, отметим, что у Оксимирона, в отличие от многих других, кому не повезло оказаться в ненужном месте в ненужный час, все сложилось хорошо: ближе к вечеру его опустили из отделения полиции, не предъявив никаких обвинений.

Несанкционированное шествие началось и закончилось на Пионерской площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем страсти накалялись: у ТЮЗа случилось первое крупное столкновение митингующих и силовиков. Обошлось, к счастью, без лишней крови, но несколько особо ретивых акционистов (по подсчетам нашего корреспондента – не менее двадцати) все-таки отправили в автозаки, а потом и в отделения.

Временами между протестующими и ОМОНом случались довольно жесткие стычки, но до серьезной крови дело, к счастью, не дошло. Фото: Артем КИЛЬКИН

МИЛОНОВ ПРОТИВ ВСЕХ

Пока шли «бои за Пионерскую», в Санкт-Петербурге одна за другой закрывались станции метро. Метрополитен, заявляя об этом, использовал предельно обтекаемые формулировки: так, часть станций (а общее их количество в какой-то момент дошло до семи – в список попали «Площадь восстания», «Маяковская», «Звенигородская», «Пушкинская», «Чернышевская», Невский проспект» и «Гостиный двор») закрылась «по техническим причинам», часть – из-за «обнаружения бесхозного предмета». Ближе к вечеру станции начали открывать – и к 17:30 благополучно открыли все, кроме «Чернышевской»: там по непонятным пока причинам вылетели стекла в вестибюле, так что на момент верстки номера она работала только на выход.

В какой-то момент главной точкой сбора стала площадь перед Законодательным собранием. Фото: Артем КИЛЬКИН

С Пионерской площади толпа двинулась в район Сенной. Именно там произошли два самых жестких эпизода: во время одного кто-то взорвал несколько петард и распылил перцовый газ (была ли это полиция или провокаторы – вопрос пока открытый), во время второго полицейский, которого атаковали протестующие, схватился за табельный пистолет. Однако ничего непоправимого, к счастью, не случилось.

Митингующих вышло много, но все же в разы меньше, чем в прошлую субботу. Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, пока одни дрались и провоцировали, другие старались разрулить ситуацию. У Исаакиевского собора к протестующим вышел депутат Государственной думы Виталий Милонов – по его словам, он находился в толпе с самого начала (хотел понаблюдать за процессом изнутри), а в какой-то момент разозлился, когда участники акции начали оскорблять действующую власть. Разговор «один на три тысячи» прошел без эксцессов – Милонов даже вычислил нескольких провокаторов и указал на них остальным.

Люди (по крайней мере на первых порах) уходили с бойцами ОМОНа добровольно, без лишнего сопротивления. Фото: Артем КИЛЬКИН

КРУГ «НЕ»ПОЧЕТА

На Сенной между тем случилась очередная стычка. После этого народ развернулся к Законодательному собранию. Чего пытались добиться протестующие, опять же, непонятно: конкретной стратегии они не предлагали, ограничивались выкрикиванием лозунгов. В какой-то момент к ЗАКСу двинулась целая армия росгвардейцев, но до столкновения дело не дошло – протестующие оперативно развернулись и пошли обратно на Сенную А оттуда, после того, как площади «зачистил» ОМОН, вновь повернули на Пионерскую. К тому моменту, по словам нашего корреспондента, пыл участников акции явно подугас – на несколько часов раньше, чем в прошлую субботу. Отчасти причиной стали действия силовиков, разрезавших толпу и вытеснивших ее на соседние улицы и в переулки, отчасти – плохая погода и небольшой, но уверенный морозец. Как бы то ни было, на Пионерской дело и кончилось: вскоре координаторы протеста объявили, что акция официально завершена. Другими словами, несколько тысяч человек сделали полный круг по Санкт-Петербургу, поиграли в догонялки с ОМОНом… и разошлись по домам.

Акция завершилась около 17:00, но отдельные стычки продлжали вспыхивать и дальше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас протест угас окончательно, хотя разрозненные группы даже после команды о завершении пытались продолжить шествие. Их, правда, быстро утрамбовали в обычные рейсовые маршрутки – судя по всему, служебные автобусы с к тому моменту иссякли.