В полиции опровергли применение перцового газа к участникам незаконной акции 31 января 2021 года в Санкт-Петербурге

Обвинения силовиков в применении спецсредств подтверждения не нашли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разошедшаяся по десяткам СМИ информация о том, что на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге силовики применили против митингующих светошумовые гранаты и перцовый газ, судя по всему, оказалась фейком. В Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли изложенные журналистами подозрения.

- Факты применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких, как светошумовые гранаты и перцовый газ, не имеют под собой оснований, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Аналогичная информация поступила и от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти:

- 31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства светошумовые гранаты и слезоточивый газ не применялись, — уточнили в пресс-службе в ответ на обращение издания.

Напомним: очередная незаконная акция прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 января 2021. Руководствуясь опытом прошлой субботы, в городе заранее ввели беспрецедентные меры безопасности – в частности, полностью перекрытым уже с утра оказался Невский проспект, и прекратили работу сразу несколько станций метро. На протяжении акции неоднократно сообщалось о стычках силовиков и протестующих, однако, по счастью, обошлось без серьезных столкновений. К настоящему времени все благополучно завершилось: протестующие разошлись по домам, метро заработало (кроме станции «Чернышевская»), а на Невский проспект вернулись автомобили – и в том числе общественный транспорт.