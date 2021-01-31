В МВД назвали законными действия полицейского, который достал пистолет во время незаконной акции в Санкт-Петербурге

Масштабная незаконная акция протеста прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейский из Санкт-Петербурга стал героем многих СМИ, стоило ему лишь достать табельное оружие на незаконной протестной акции 31 января. Позже специалисты Главного управления МДВ России по городу и области, изучив материалы, пришли к выводу – действия стража порядка были законными.

- Как установлено, этому предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, которые создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции. В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом «О полиции» обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились.

Стычки с ОМОНом случались, но до настоящей крови дело, к счастью, не дошло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что новая протестная акция оказалась, по ощущениям, жестче, чем предыдущая – по крайней мере стычки протестующих с представителями органов правопорядка случались куда чаще. Однако ничего непоправимого, к счастью, не произошло: тот же полицейский убрал пистолет в кобуру уже спустя несколько секунд.

Между тем организаторов акции уже успели отправить на скамью подсудимых. Пока только двоих – им назначили арест на десять суток и штраф – но это, судя по всему, только начало. На данный момент на рассмотрении находится еще 11 аналогичных дел.