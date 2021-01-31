Стас Пьеха рассказал о решении своей бабушки Эдиты Пьехи уйти со сцены

В прошлом году Эдите Пьехе исполнилось 83 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитая и замечательная исполнительница, звезда российской и советской эстрады Эдита Пьеха рассказала, что устала и больше не может петь. Такое заявление всенародно любимая певица сделала во время съемок передачи на одном из центральных каналов. Однако, как выяснила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», прощаться со звездой пока рано – оставлять сцену Эдита Станиславовна не планирует.

Как рассказал «Комсомолке» внук исполнительницы Стас Пьеха, ее слова вполне могут быть вырваны из контекста.

- Я допускаю, что она имела в виду, что ей в силу определенных причин стало тяжело куда-то выезжать и работать на концертах, - отметил певец. – И, в принципе, я ее понимаю. Провести на сцене шестьдесят с лишним лет – тут можно позволить себе немного устать, на мой взгляд.

На сцене Эдита Станиславовна выступает вот уже более 60 лет. Фото: из личного архива Эдиты Пьехи (пересъемка Олега Золото) Фото: Олег ЗОЛОТО

Возможно, отмечает Стас Пьеха, на Эдиту Станиславовну и ее отношение к концертам повлияла пандемия. Мало того, что это дополнительный стресс, так еще и работы у артистов в последний без малого год резко убавилось – так что нежелание возвращаться в прежний активный ритм вполне понятно и объяснимо.

- Одно я могу сказать точно, - констатировал Стас. – Желания оставить сцену – желания ясного, четкого, прямого – я никогда от нее не слышал. Да, случаются какие-то жалобы, что-то может быть сказано в сердцах. Но Эдита Станиславовна у нас человек настроения – сегодня она может сказать так, а завтра – по-другому. Так что, думаю, где-нибудь в «Октябрьском» или еще где-то в Санкт-Петербурге мы ее еще увидим и услышим. И, возможно, не раз.

Напомним, в 2020 году Эдите Пьехе исполнилось 83 года. На сцене она выступает с 1955 года.