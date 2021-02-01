Петербуржец придумал Lego по мотивам славянских сказок

Lego не будет прежним: петербуржец придумал конструктор в виде избы на курьих ножках.

У художника комиксов и анимации 31-летнего Артема Бизяева с детства есть одна страсть: все свое свободное время он собирает конструктор Lego. А недавно петербуржец придумал свой набор. Он разработал коллекцию на тему славянских сказок с Бабой-Ягой, избушкой на курьих ножках, Василисой Прекрасной и котом Баюном.

- В продукции Lego есть отдельная серия под названием IDEAS. Наборы из нее вдохновлены фанатскими идеями. Любой может предложить свой проект и представить на сайте компании. Если его работа наберет 10 тысяч голосов, то ее рассмотрит команда компании. А потом они уже решат: стоит ли его выпускать в производство или нет, - рассказывает «КП» Артем Бизяев.

Артем мечтает представить русскую культуру в Lego.

Сконструировать персонажей славянских сказок он решил совершенно случайно... наткнувшись в сети на рисунок избушки на курьих ножках.

- В мире нет ничего подобного. И что немаловажно, в иностранной поп-культуре уже знакомы с этим чудным домом Бабы Яги. Хорошенько подумал и решил, что это будет идеальный проект. К тому же, мне очень хотелось как-то представить нашу культуру в Lego, - отмечает он.

Разработкой Артем занимался в специальной программе для 3D-моделирования из кубиков Lego по вечерам после работы. На все про все ушло порядка недели.

- Чем вдохновлялся? В детстве я каждое лето проводил в деревне. Воспоминания о деревенском быте меня и воодушевляли, - признается петербуржец. - Было интересно обустраивать избушку Яги. Особенно русскую печь.

Идея российского программиста многих впечатлила.

Проект петербуржца быстро оценили по достоинству. Нужное количество голосов он набрал за 16 часов. Артем, когда смотрел на увеличивающиеся с молниеносной скоростью цифры, не мог поверить своим глазам.

- Всему виной поддержка в социальных сетях, - смеется Бизяев. - Я думаю, это говорит о том, что наши соотечественники перенасытились иностранной поп-культурой, и хотят своего родного. А еще больше они хотят показать славянскую культуру иностранцам. Это очень приятно, и я полностью поддерживаю это рвение.

Разработкой Артем занимался в специальной программе для 3D-моделирования из кубиков Lego.

Есть ли шансы увидеть набор с Бабой Ягой на полках магазина? Пока об этом рано говорить. По словам Артема, довольно много проектов набирает нужное количество голосов. Но компания Lego, увы, не может выпустить их все. Поэтому идеи проходят строгий отбор.

В любом случае, ждать его не стоит раньше чем через год. Но как было бы прекрасно, если бы из датских кирпичиков получилось смастерить что-то до боли любимое.