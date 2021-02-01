Скромнее, чем у отца: Как выглядит могила режиссера Алексея Балабанов, снявшего фильмы «Брат» и «Груз 200»

Балабанов похоронен в Петербурге на Васильевском острове Фото: Тимур ХАНОВ

Знаменитому режиссеру, автору фильмов «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Груз 200» Алексею Балабанову 25 февраля 2021 года могло бы исполниться 62 года. Всю свою жизнь он посвятил искусству, а многие его картины до сих пор являются культовыми. Балабанов умер 18 мая 2013 года от сердечного приступа в Сестрорецке, но похоронили его на Васильевском острове - здесь он жил последние годы своей жизни. Новость о смерти Балабанова стала потрясением не только для его друзей и близких, но и для поклонников. Тем не менее похороны режиссера прошли более, чем скромно. Правда, проститься с ним приехали и Никита Михалков, и Олег Гаркуша, и Александр Баширова.

У Алексея Балабанова одна из самых скромных могил на кладбище Фото: Олег ЗОЛОТО

Найти место захоронения Балабанова на Смоленском кладбище сейчас не так-то просто. Оно ничем не примечательно. На могиле стоит "временный" деревянный крест, который не заменили даже спустя 8 лет после смерти Алексея.

Могила завалена снегом, поклонников не было давно Фото: Олег ЗОЛОТО

Надгробье представляет из себя небольшой бетонный камень, на котором ютится скупая табличка: "Балабанов Алексей Октябринович". Рядом лежат искусственные цветы.

У могилы совочек для уборки Фото: Олег ЗОЛОТО

Стоящие неподалеку с могилой оградки исписаны цитатами из фильма Алексея Балабанова: "В чем сила, брат?", "Сила в правде".

Режиссер похоронен рядом со своим отцом Октябрином Балабановым. Его могила выглядит куда достойнее - гранит, резная роспись.

Могила отца режиссера выглядит лучше Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, споры о том, почему у Алексея Балабанова такая бедная могила, ведутся уже долгие годы. Некоторые звезды предлагали скинуться на солидный памятник, но близкие режиссера не видят в этом никакого смысла. Сын Балабанова считает, что отцу не нужна помпезная могила, ведь главный его памятник - его фильмы. К тому же и сам Балабанов часто говорил, что не хотел бы повышенного внимания к своей персоне ни при жизни, ни после смерти...

На кресте поклонники установили иконку Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, последней картиной Балабанова стал фильм «Я тоже хочу», сцены для которого он снимал в том числе в Христо-Рождественской Запогостской церкви. Так вот, на 40-й день после смерти режиссера колокольня рухнула.

На могиле стоит деревянный крест Фото: Олег ЗОЛОТО

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