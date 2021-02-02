«Это только начало»: Легендарная группа «Кино» дала первый за 30 лет концерт

Легендарная группа «Кино» спустя 30 лет впервые вышла на сцену. Фото: Полина ШАНДРАК

Поклонники группы «Кино» ждали этого события долгих 30 лет. И вот, наконец, музыканты воссоединились. На самом деле это должно было произойти еще в 2020 году, но из-за пандемии все планы команды сорвались. В итоге концерт «Кино» отыграли 31 января. Это был закрытое мероприятие на большой площадке цеха «Севкабель Порт», куда попали самые щедрые фанаты рокеров. Дело в том, что деньги на организацию и запись мероприятия собирали, как говорится, всем миром. Поклонники Цоя через краудфандинговую платформу отправляли сумму взамен на проходку и брендированную атрибутику. За два месяца собрали больше 7 млн рублей, чего вполне хватило на реализацию задуманного.

Музыканты исполнили хиты «Кино». Фото: Полина ШАНДРАК

Когда музыканты «Кино» - гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, барабанщик Олег Шунцов, бас-гитарист Игорь Тихомиров - появились на сцене, зрители не сразу поняли, сон это или реальность. А уж когда зазвучал голос самого Цоя в записи, поклонники на какое-то время просто замерли, а потом хором затянули «Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой»...

На большом экране постоянно менялся видеоряд: строчки из песен сменяли фотографии Виктора Робертовича. Увидев до боли знакомое и любимое лицо, зал истошно кричал: «Цой – жив!».

Фанаты долго не хотели отпускать музыкантов со сцены, - увы, слишком долго пришлось ждать их воссоединения. Поэтому после затянувшегося «на бис!», русские рокеры слабали «Мама – анархия, папа – стакан портвейна». Весь зал ушел в пляс. В какой-то момент показалось, что сам Цой вышел на сцену, и все стало на свои места. Можно, конечно, предполагать до бесконечности, каким бы был концерт, если бы он остался жив. Но по тому количеству взрослых и молодых людей, которые там находились, было понятно: он вечен.

В концерте приняли участие музыканты из разных составов «Кино». Фото: Полина ШАНДРАК

- Мы очень волновались, все-таки это дебют, но все прошло очень хорошо, зрители отлично приняли, получилось реально успешное и классное выступление, - признался «КП» сын Виктора Александр Цой. - Очень приятно, что на нас ходят и поклонники «Кино», которые начинали их слушать до девяностого года, и молодые ребята. Группа счастлива, все рады, это только начало…

Кстати, запись концерта, который состоялся в «Севкабель Порт» 31 января, можно будет посмотреть на одной из цифровых площадок - организаторы объявят об этом чуть позже. Также впереди у воссозданной группы большие гастроли. Они стартуют уже 13 марта в Киеве. Далее группа выступит в Нижнем Новгороде (17 апреля), даст два концерта в Москве (14 и 15 мая), сыграет в Петербурге 22 и 23 мая, а в июне заедет в Ригу и Минск.