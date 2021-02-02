«Я виновата, что всем доверяю»: Мошенники в шестой раз обманули пятикратную чемпионку Европы по академической гребле

Пенсионерка все время встает на одни и те же грабли Фото: СОЦСЕТИ

94-летня Галина Вечерковская из Санкт-Петербурга - пример для подражания для многих спортсменов. Она является не только пятикратной чемпионкой Европы по академической гребле, но и самым возрастным атлетом в этом виде спорта. Но есть у ветерана одно отличие - в жизни женщина настолько доверчива, что за последние несколько лет мошенники обманули ее не меньше шести раз!

«ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ»

Впервые Галина Вечерковская попала в лапы преступников в 2016 году. Тогда она накупила себе БАДов на полмиллиона рублей. Прошло три года - и с ней снова произошла похожая история. На телефон позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и пообещали вернуть все деньги за купленные ранее "лекарства". Это ее ни на секунду не насторожило. Не смутило и то, что условием этой операции должен стать взнос в размере 100 тысяч рублей. Спортсменка перевела деньги, а потом еще 500 тысяч рублей - по два раза. Оставшись без гроша, Вечерковская осознала, что вляпалась в неприятную историю.

Галина Яновна (слева) - одна из старейших спортсменок Фото: СОЦСЕТИ

Казалось, спортсменка должна была сделать выводы, но, увы. В январе 2021 года, когда ей снова позвонили на телефон некие сотрудники диагностического центра и предложили купить лекарства, она не бросила трубку, а послушно перевела им 122 тысяч рублей. Полиция нашла тогда преступника, но следующая встреча с Галиной Яновной не заставила себя ждать. 1 февраля 2021 года спортсменка обратилась в органы после того, как трижды за неделю перевела "начальнику по контролю выплат денежных компенсаций" больше миллиона рублей (два раза - по 450 тысяч и один раз - 500 тысяч).

«АФЕРИСТА ПОЙМАЛА САМА»

Полицейские возбудили дело и ищут преступников, а "Комсомолка" связалась с самой доверчивой спортсменкой.

- Да, меня обманули, - вздохнула Галина Яновна. - Я устала, мошенников должны поймать. Я вам хочу сказать, это все для меня очень болезненно. И разговоры об этом будоражат мою рану, это открывает мою недалекость. Я виновата в том, что я всем доверяю.

Ранее Галина Яновна сама ловила аферистов Фото: СОЦСЕТИ

Галина Яновна, тем не менее, вспомнила, как хитростью поймала прошлого мошенника.

- Позвонили, сказали, что дистанционное наблюдение города, - пояснила спортсменка. - Они мне целые две недели звонили. И вот, как я поймала подозреваемого. Он должен был приехать за моими деньгами. Я позвонила в полицию, ко мне троих парней из МВД послали. Он сначала пришел ко мне, но убежал, деньги не взял. Потом позвонил снова, сказал, что едет обратно ко мне. И вот он входит, а за 5 - 10 секунд до этого пришли полицейские ко мне. Я их спрятала, они вышли и его схватили.

«ПОЛИЦИЯ МЕНЯ УЖЕ ЗНАЕТ»

По словам Галины Яновны, сейчас полицейские не менее прытко взялись за очередных аферистов.

- Когда я пришла в банк, чтобы отправить деньги, мне сотрудник сказал: "Ни в коем случае не переводите деньги, это мошенники", - вспоминает чемпионка. - Вызвали полицию - они меня уже знают. И вот вчера мне звонила та женщина, которая просила денег, и говорит: "В чем дело? Почему ко мне приходили следователи?" А я так обрадовалась, что зацепились за одного, - значит, поймают всех.

Теперь спортсменка, наученная горьким опытом, советуют все пенсионерам и ветеранам: "Первое, что надо говорить при таком звонке - забудьте мой телефон, а потом кладите трубку".