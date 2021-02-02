«Не носила сменку, перекрасила волосы»: В чем обвиняют 11-летнюю школьницу, задержанную на незаконном митинге в Петербурге

Мать девочки говорит, что не знала о поездке дочери в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В поселке Токсово Ленинградской области продолжают обсуждать судьбу 11-летней школьницы Алины (имя изменено - прим.ред.), которая 31 января была задержана на незаконной акции протеста в Санкт-Петербурге. Мать девочки ранее говорила в интервью "КП", что дочь отпросилась погулять на катке возле дома, но в итоге уехала в центр города, чтобы сфотографировать достопримечательности. Увидев толпу, она примкнула к ней, подумав, что это экскурсия. Школьница была задержана вместе с другими участниками акции.

Однако детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова заявила, что школа предупреждала мать о планах девочки поехать на митинг. Уполномоченная по правам ребенка пригрозила матери уголовным делом, а также сообщила СМИ о планах рассмотреть вопрос об ограничении женщины в родительских правах. Чтобы разобраться в случившемся, "КП-Петербург" обратилась в школу, где учится девочка.

Школьница говорит, что оказалась на акции случайно

- И девочку, и маму предупреждал классный руководитель, - пояснила "КП" директор школы в Токсово Наталья Никандрова. - Учитель провела беседу со школьницей. Политических взглядов она никаких не высказывала, но у нее были поведенческие проблемы. И в ходе беседы с учителем Алина сказала, что, возможно, поедет на митинг. Поэтому классный руководитель сначала побеседовала с самой школьницей наедине, а потом позвонила маме, чтобы предупредить. Свои мотивы школьница не объясняла. Она индивидуалистка, требует к себе внимания. Дома, видимо, внимания мало, потому что мама вечно в работе, на ночных сменах (мать - фельдшер скорой помощи, - прим.ред.).

Детский омбудсмен также заявила о проблемах Алины в школе. Правда, среди них "Комсомолка" не увидела реальных фактов, которые могли бы стать причиной для ограничения матери в правах.

- Поведенческие проблемы есть: учителям грубит, одевается неопрятно, приходит без сменки, волосы покрасила, домашние задания не выполняла, мама это не контролировала, - уточнила "КП" директор школы. - До меня информация об этом ранее не доходила, потому что классный руководитель справлялась с таким поведением сама. Школьница даже форму стала носить, и сменку брать почаще.

Митинг в Петербурге прошел 31 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сегодня, 2 февраля, Алина пришла в школу. Ее сопроводила заместитель директора по воспитательной работе, которая рассказала детям, что с ней все хорошо. С мамой встречу в школе назначили на 3 февраля. После этого 4 февраля соберут комиссию по делам несовершеннолетних. На ней, по словам директора школы, девочку поставят на учет.

Мама школьницы, тем временем, утверждает, что ни о каких митингах ее не предупреждали.

- Все, что говорят - неправда, - уверяет мать девочки Елена. - Смотрите, на сайте школы было объявление по поводу митинга 23 числа, что 31-ого будет еще - никто не предупреждал. Моя дочь поехала в город фотографировать достопримечательности. Мы сейчас общаемся со школой по телефону, они спрашивали меня, что случилось, как это произошло. О том, что они меня предупреждали, они не говорят. Мы обсудим этот момент с ними лично.

Накануне Елена писала объяснительную в Следственном комитете, там пообещали провести проверку по факту того, что девочка была на несогласованной акции.