Прогноз погоды на февраль 2021 года в Санкт-Петербурге: Вернутся ли в регион сильные морозы

Аномальных морозов не ожидается, но будет прохладно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге грядет похолодание. Судя по прогнозу погоды на февраль 2021 года, уже со среды, 3 февраля, температура воздуха снизится и будет оставаться такой на протяжении недели. Сколько простоят морозы, «Комсомолке» рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

По словам Малинина, в 4 февраля дневная температура опустится до -8, -10 градусов, ночная – до -15, -16 градусов. Похолодание сохранится до конца этой недели и захватит кусочек следующей – во вторник, 9 февраля, будет все еще довольно морозно. Вдобавок ожидается небольшой снег; кроме того, специалисты ожидают небольшого повышения атмосферного давления – до 755 миллиметров ртутного столба. Это чуть выше нормы, так что на здоровье жителей и гостей Северной столицы колебания давления, скорее всего, никак не скажется.

Для сравнения - вот так выглядел февраль 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Что будет дальше – пока можно говорить лишь примерно, - отмечает ученый. – Есть вероятность, что уже к концу следующей недели начнется потепление, и к выходным, 13-14 февраля, температура достигнет -5 градусов. То есть, у нас с вами установится вполне нормальная, комфортная зимняя погода.

Конечно, погода – штука очень переменчивая. Тем не менее каких-то климатических катаклизмов, которые могут принести в город резкую оттепель или аномальное похолодание (слухи о нем, кстати, ходят еще с начала прошлой недели) на данный момент ждать, судя по всему, не приходится.

- Холод еще может прийти – до -15, например – но вероятность каких-то особо жестких морозов, скажем, до -25 градусов, крайне мала, - констатировал Валерий Малинин. – Сейчас погоду у нас определяет слабовыраженный антициклон – соответственно, именно такой характер погоды, слабовыраженный антициклонический, и будет наблюдаться.

Отметим, что зима в целом пока что получается довольно переменчивой: за волнами потепления следуют волны похолодания. Зато частые снегопады не могут не радовать – особенно на фоне прошлого-позапрошлого годов, когда действительно снежных дней набралось едва ли два или три.