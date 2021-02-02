«Последствия могут быть крайне тяжелыми»: Доктор медицинских наук назвал главную ошибку вакцинирующихся от коронавируса

Доктор медицинских наук назвал ошибку, которую совершают практически все, кто идет на прививку против коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая вакцинация от коронавируса, развернувшаяся в Санкт-Петербурге и других городах и регионах России, набирает обороты. И хотя «колоться» или «не колоться» - личное дело каждого, почти все, кто подставляет плечо под иглу, совершают одну и ту же ошибку. Об этом «Комсомолке» рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор СПбГУ Алексей Яковлев.

Все дело в том, отмечает Яковлев, что вакцинация показана далеко не каждому. Так, например, не рекомендуется проходить эту процедуру тем, кто в недавнем прошлом переболел коронавирусом и имеет специфические к нему антитела.

- Если антитела есть, вакцина может дать обратный эффект – то есть, усилить нагрузку на иммунную систему, - констатировал ученый. – Из-за этого возникнет риск более тяжелого течения заболевания, последствия которого могут быть крайне опасными.

По словам ученого, поостеречься стоит тем, кто недавно болел коронавирусом и имеет антитела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но не стоит тут же отменять запись в поликлинику и искать, где сдать тест на SARS-CoV-2 и антитела. Сами по себе эти анализы ничего не дадут: тут требуется куда более глубокий и методичный подход.

- Человек не может сам решать, делать ему прививку или не делать, - объясняет Яковлев. – Это решение принимает врач и только по итогам обстоятельной беседы и тщательного всестороннего анализа. Соответственно, первое и главное, что нужно сделать перед тем, как записываться в прививочный пункт – найти нормального доктора и откровенного рассказать ему, чем и когда вы болели, что необычного ощущали в своем организме в последнее время, какие есть жалобы и так далее. И уже врач назначит дополнительные обследования, если они необходимы, и в зависимости от их результатов и результатов вашей беседы примет решение – стоит вам вакцинироваться или нет.

Особенно важно это в том контексте, продолжает специалист, что все находящиеся в обороте вакцины все еще исследуются. И сам вирус, несмотря на то, что он известен уже больше года, постоянно ставит перед учеными все новые и новые вопросы.

Стандартного обследования, которое проводится в прививочных пунктах, может оказаться недостаточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас, например, не вполне понятно, есть ли у него сезонность, и если есть, то какая, - констатирует Алексей Яковлев. – Сейчас ситуация некоторым образом стабилизировалась, будет ли подъем весной или летом – никто не может сказать. Зато достоверно известно другое – наш пресловутый «ковид» практически полностью вытеснил грипп. Обратите внимание – сейчас февраль, а нигде, ни в одном городе вспышек гриппа так и не случилось. Не было и осеннего подъема гриппозной инфекции. С одной стороны, это хорошо, потому что все очень боялись, что SARS-CoV-2 и грипп будут работать совместно – а значит, вырастет количество тяжелых случаев и, как следствие этого, летальность. С другой – не совсем понятно, как с учетом этого выстраивать стратегию вакцинации в дальнейшем, когда людям прививаться и так далее. Найти ответы на эти вопросы нам еще только предстоит.

В меньше степени, отмечает специалист, все сказанное выше относится к людям из групп риска. И вакцинироваться нужно – это вопрос жизненной необходимости. Но опять же, без качественного медицинского обследования и в этом случае все же не обойтись.

Главное - найти хорошего врача и обследоваться у него перед вакцинацией. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Одним словом, нам, чтобы снизить количество осложнений и побочных эффектов от вакцинации, нужно принимать во внимание индивидуальные особенности каждого человека и учитывать их, принимая решение, - объясняет собеседник издания. - Индивидуальный подход к пациенту – вот что самое главное в этом вопросе. Как, впрочем, и во многих других.

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