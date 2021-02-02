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Общество

«Последствия могут быть крайне тяжелыми»: Доктор медицинских наук назвал главную ошибку вакцинирующихся от коронавируса

По словам Алексея Яковлева, ее совершают почти все, кто идет на прививку
Сергей ВОЛЧКОВ
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Доктор медицинских наук назвал ошибку, которую совершают практически все, кто идет на прививку против коронавируса.

Доктор медицинских наук назвал ошибку, которую совершают практически все, кто идет на прививку против коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая вакцинация от коронавируса, развернувшаяся в Санкт-Петербурге и других городах и регионах России, набирает обороты. И хотя «колоться» или «не колоться» - личное дело каждого, почти все, кто подставляет плечо под иглу, совершают одну и ту же ошибку. Об этом «Комсомолке» рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор СПбГУ Алексей Яковлев.

Все дело в том, отмечает Яковлев, что вакцинация показана далеко не каждому. Так, например, не рекомендуется проходить эту процедуру тем, кто в недавнем прошлом переболел коронавирусом и имеет специфические к нему антитела.

- Если антитела есть, вакцина может дать обратный эффект – то есть, усилить нагрузку на иммунную систему, - констатировал ученый. – Из-за этого возникнет риск более тяжелого течения заболевания, последствия которого могут быть крайне опасными.

По словам ученого, поостеречься стоит тем, кто недавно болел коронавирусом и имеет антитела.

По словам ученого, поостеречься стоит тем, кто недавно болел коронавирусом и имеет антитела.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Но не стоит тут же отменять запись в поликлинику и искать, где сдать тест на SARS-CoV-2 и антитела. Сами по себе эти анализы ничего не дадут: тут требуется куда более глубокий и методичный подход.

- Человек не может сам решать, делать ему прививку или не делать, - объясняет Яковлев. – Это решение принимает врач и только по итогам обстоятельной беседы и тщательного всестороннего анализа. Соответственно, первое и главное, что нужно сделать перед тем, как записываться в прививочный пункт – найти нормального доктора и откровенного рассказать ему, чем и когда вы болели, что необычного ощущали в своем организме в последнее время, какие есть жалобы и так далее. И уже врач назначит дополнительные обследования, если они необходимы, и в зависимости от их результатов и результатов вашей беседы примет решение – стоит вам вакцинироваться или нет.

Особенно важно это в том контексте, продолжает специалист, что все находящиеся в обороте вакцины все еще исследуются. И сам вирус, несмотря на то, что он известен уже больше года, постоянно ставит перед учеными все новые и новые вопросы.

Стандартного обследования, которое проводится в прививочных пунктах, может оказаться недостаточно.

Стандартного обследования, которое проводится в прививочных пунктах, может оказаться недостаточно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас, например, не вполне понятно, есть ли у него сезонность, и если есть, то какая, - констатирует Алексей Яковлев. – Сейчас ситуация некоторым образом стабилизировалась, будет ли подъем весной или летом – никто не может сказать. Зато достоверно известно другое – наш пресловутый «ковид» практически полностью вытеснил грипп. Обратите внимание – сейчас февраль, а нигде, ни в одном городе вспышек гриппа так и не случилось. Не было и осеннего подъема гриппозной инфекции. С одной стороны, это хорошо, потому что все очень боялись, что SARS-CoV-2 и грипп будут работать совместно – а значит, вырастет количество тяжелых случаев и, как следствие этого, летальность. С другой – не совсем понятно, как с учетом этого выстраивать стратегию вакцинации в дальнейшем, когда людям прививаться и так далее. Найти ответы на эти вопросы нам еще только предстоит.

В меньше степени, отмечает специалист, все сказанное выше относится к людям из групп риска. И вакцинироваться нужно – это вопрос жизненной необходимости. Но опять же, без качественного медицинского обследования и в этом случае все же не обойтись.

Главное - найти хорошего врача и обследоваться у него перед вакцинацией.

Главное - найти хорошего врача и обследоваться у него перед вакцинацией.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Одним словом, нам, чтобы снизить количество осложнений и побочных эффектов от вакцинации, нужно принимать во внимание индивидуальные особенности каждого человека и учитывать их, принимая решение, - объясняет собеседник издания. - Индивидуальный подход к пациенту – вот что самое главное в этом вопросе. Как, впрочем, и во многих других.

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