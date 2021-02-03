Пушкин - на рисовом зернышке, Матвиенко - на жемчужине: Как петербургский Левша создает миниатюрные шедевры

В рабочем арсенале Левши микроскоп, острейшие резцы и специальная кисточка с едва заметным волосом.

Лесков был не прав, когда писал: «Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь, разумеется, уже нет…» Конечно, сегодня никто не подковывает блоху, но в Петербурге есть мастер художественной микроминиатюры Андрей Рыкованов. Для него зерно риса, маковое семя, ядро кедра не просто продукты, это целое полотно, на котором можно изобразить портрет, набросать строки стихотворения или оставить памятные записи.

ЦАРЬ-ЛЕВША

Андрей Рыкованов родился 11 сентября 1965 года в Омске. В 35 лет он переехал в Санкт-Петербург, а точнее - в город Пушкин, и открыл там мастерскую. К слову, Царское Село - знаковое место для современного Левши, ведь там жил его главный идейный вдохновитель Александр Сергеевич.

У Андрея есть свой псевдоним, чтобы его не путали с прототипом. Уже много лет Рыкованова зовут Царь-Левша. Кто его так назвал?

- Я в шутку отвечаю: «Так Александр Сергеевич», - улыбается мастер. - Он царем называл поэта, художника.

Первое произведение 56-летний Андрей создал в 1990 году - восемь строчек пушкинского стихотворения «Талисман», выцарапанные на срезе рисового зерна. Работа заняла несколько месяцев. Через два года микрогравюру подарили вице-президенту США Альберту Гору. С тех пор этот подарок хранится в музее Белого дома.

Икона «Вседержитель» с текстом молитвы «Отче наш», нарисованная на маковом зернышке, в 1992 году была признана самой маленькой в мире.

ЗАБЫЛ КИСТОЧКУ? НЕ БЕДА!

В рабочем арсенале Левши есть микроскоп, острейшие резцы и специальная кисточка, состоящая из одного беличьего волоска, кончик которого настолько тонкий, что его невозможно увидеть невооруженным взглядом.

Кстати, с кистью связана забавная история. В 1995 году Андрея пригласили во Францию с выставкой его инструментов. Идея была в том, чтобы раскрыть тайну создания микроминиатюр.

- Я должен был показать инструмент и то, как творю. Были приглашены журналисты, наблюдатели, все записывалось на специальную аппаратуру. На меня надели датчики, которые измеряют пульс и давление, - рассказывает Левша.

Но если с материалом, на котором будет демонстрировать свое искусство, Левша определился сразу (это снова было рисовое зернышко), то с тем, что именно рисовать, - нет.

- Я прямо там начал думать, что же изобразить. Решил пошутить, и большими, жирными буквами выцарапал слово из трех букв, - смеется художник.

Андрей Рыкованов может и портрет Пушкина наисовать.

Иностранцы шутку не поняли, они ведь не знали перевода, но это еще не конец истории из Франции. За несколько минут до старта Андрей обнаружил, что в спешке забыл свою знаменитую кисточку - главный экспонат выставки. Он сказал об этом своему переводчику по фамилии Ус, началась паника, однако и тут пришло решение. Умелец предложил сделать новую кисточку из густых бровей переводчика, которому эта идея понравилась. Импровизированная кисточка мастера была подписана: «Сибирская разновидность белки - бровь Уса».

ТАЙНА ТВОРЦА

Как пояснил Левша, для художника процесс творения - это таинство и глубоко интимная вещь. Микроминиатюрист каждую свою работу переживает всей душой и вкладывает в нее свою энергию.

За 30 лет Андрей Рыкованов создал более тысячи работ, провел множество выставок и заслужил почетные награды. В 1992 году на VII Международном фестивале микроминиатюр в городе Монтелимаре его дружеские шаржи на Ельцина и Горбачева, нарисованные на рисе, а также икона «Вседержитель» с текстом молитвы «Отче наш» на маковом зернышке были признаны самыми маленькими в мире. Имя творца вошло в специальное издание «Знаменитые люди России» 2009 года. С марта по декабрь 2010 года действовала персональная экспозиция Рыкованова в Петропавловской крепости. Там было представлено семнадцать портретов царственных особ из дома Романовых, а также лица всех правителей нашей страны - от Ленина до Путина. Да, был портрет Валентины Матвиенко, но уже не на рисовом зернышке, а на жемчужине.

А в последние годы Андрей создает еще и вот такие шедевры.

Одно время в Царском Селе, около памятника Пушкину, мастер работал на глазах у прохожих. Каждый мог подойти, посмотреть и пообщаться с художником. Жители Санкт-Петербурга могли лицезреть процесс создания микроминиатюр вживую.

Царь-Левша и сейчас продолжает активно работать - выставляет свои экспонаты в российских школах, организовывает мобильные выставки по Петербургу и в разных городах России. 3 февраля в Калуге открылась его выставка миниатюрных книг, созданием которых Рыкованов занимается с 2000 года.

- А еще я мечтаю открыть школу российской микроминиатюры, - вздыхает Андрей.

Абы кому своих секретов мастер не раскрывает, но одним все же поделился с «Комсомолкой».

- Самая большая тайна - это титанический труд и терпение, впрочем, как и во всем в жизни.