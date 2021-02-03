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Общество

От сугробов до аварий: что принес в Петербург немецкий циклон «Квирин»

Синоптики обещают, что сильные метели остались позади
Александра СУРИС
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В четверг в Петербурге уже похолодает до -10.

В четверг в Петербурге уже похолодает до -10.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Немецкие синоптики назвали этот циклон «Квирин» - в честь одного из древнейших римских богов. Если верить мифам, он был сыном Марса, бога войны. И хотя римляне считали его мирным божеством, в Петербурге циклон его имени все же повоевал не на шутку.

ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА НАМЕЛО СУГРОБЫ

Мощный снегопад в городе начался ранним утром. Несколько часов Петербург был просто окутан снежной пеленой.

- С 5 до 9 часов утра выпало более 7 сантиметров снега, - подсчитали в комитете по благоустройству.

Высота снежного покрова в городе достигла 21 сантиметра. Это максимум с начала зимы. Впрочем, для синоптиков сугробы не показатель.

- Это был не сильный снегопад, - улыбается главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Всего-то 3 миллиметра осадков. В понедельник было больше.

Высота снежного покрова в городе достигла 21 сантиметра. Это максимум с начала зимы.

Высота снежного покрова в городе достигла 21 сантиметра. Это максимум с начала зимы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как пояснил Колесов, эффект большого количества снега создает его «пушистость». А когда снег плотнее, как это было 1 февраля, нам кажется, что его меньше.

Тем не менее, и эти три миллиметра создали горожанам, особенно автомобилистам, достаточно проблем. Утро во всех районах Петербурга началось с серьезных пробок: по данным сервиса «Яндекса» они достигали 9, а местами и 10 баллов. Самые сложные заторы образовались на проспекте Стачек в сторону центра, а также на севере города – в районе Пискаревского проспекта.

Снегопад не только ухудшил видимость, но и привел к множеству аварий. Два массовых ДТП случились на Колтушском и Петрозаводском шоссе. В одном из них есть пострадавшие.

Другой неприятный инцидент произошел на улице Савушкина. Водитель маршрутки, подъезжая к остановке, не смог затормозить на скользкой дороге, и въехал в «коллегу», который еще не успел отъехать.

«Никогда такого не было, и вот опять снег», - иронизируют автомобилисты в соцсетях.

Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники.

Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники.

Фото: Олег ЗОЛОТО

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Ситуацию на дорогах петербуржцы называют сложной. И это несмотря на то, что с ночи на городских магистралях трудится более тысячи машин и еще больше дворников.

- На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 дворников, - сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. - Аллеи, бульвары, дорожки в садах и парках расчищают еще 134 единицы техники и 611 специалистов. Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники и 306 дворников.

Кстати, проверить, сколько машин и людей работает в вашем районе можно на специальной интерактивной карте. Теперь там отображается не только техника, но и трекеры, которые есть у дворников.

Дополнительно в Смольном отметили: дороги – чтобы не было скользко – обрабатывают песко-соляной смесью. Только за прошлые сутки ее было использовано 3,3 тысячи тонн. Несколько лет назад в Петербурге пытались свести использование таких смесей к минимуму: город был красивым, белоснежным, но очень скользким. Сейчас ее снова используют в достаточных количествах.

На самом же деле, как уверяют синоптики, эффект большого количества снега создает его «пушистость».

На самом же деле, как уверяют синоптики, эффект большого количества снега создает его «пушистость».

Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Что будет с погодой дальше?

- Метели на ближайшее время закончились, - говорит Александр Колесов. - Основной фронт прошел утром в среду, а потом ушел на восток. В четверг уже похолодает до -10, повысится давление, придет антициклон. Осадки еще будут, но это уже мелочи. Конечно, пока непонятно, как поведет себя Ладожское озеро, с него тоже может прийти снег. Но мы все же ожидаем прояснений.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться в Санкт-Петербурге на плохую уборку…

… городских улиц - дежурная служба комитета по благоустройству: (812) 314-60-13, круглосуточно.

… дворов – горячая линия жилищного комитета: (812) 409-73-78, с 09.00 до 21.00

… мостов, тоннелей, набережных – диспетчерская служба «Мостотреста»: (812) 577-78-25, круглосуточно.

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