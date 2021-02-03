От сугробов до аварий: что принес в Петербург немецкий циклон «Квирин»

В четверг в Петербурге уже похолодает до -10. Фото: Олег ЗОЛОТО

Немецкие синоптики назвали этот циклон «Квирин» - в честь одного из древнейших римских богов. Если верить мифам, он был сыном Марса, бога войны. И хотя римляне считали его мирным божеством, в Петербурге циклон его имени все же повоевал не на шутку.

ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА НАМЕЛО СУГРОБЫ

Мощный снегопад в городе начался ранним утром. Несколько часов Петербург был просто окутан снежной пеленой.

- С 5 до 9 часов утра выпало более 7 сантиметров снега, - подсчитали в комитете по благоустройству.

Высота снежного покрова в городе достигла 21 сантиметра. Это максимум с начала зимы. Впрочем, для синоптиков сугробы не показатель.

- Это был не сильный снегопад, - улыбается главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Всего-то 3 миллиметра осадков. В понедельник было больше.

Высота снежного покрова в городе достигла 21 сантиметра. Это максимум с начала зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как пояснил Колесов, эффект большого количества снега создает его «пушистость». А когда снег плотнее, как это было 1 февраля, нам кажется, что его меньше.

Тем не менее, и эти три миллиметра создали горожанам, особенно автомобилистам, достаточно проблем. Утро во всех районах Петербурга началось с серьезных пробок: по данным сервиса «Яндекса» они достигали 9, а местами и 10 баллов. Самые сложные заторы образовались на проспекте Стачек в сторону центра, а также на севере города – в районе Пискаревского проспекта.

Снегопад не только ухудшил видимость, но и привел к множеству аварий. Два массовых ДТП случились на Колтушском и Петрозаводском шоссе. В одном из них есть пострадавшие.

Другой неприятный инцидент произошел на улице Савушкина. Водитель маршрутки, подъезжая к остановке, не смог затормозить на скользкой дороге, и въехал в «коллегу», который еще не успел отъехать.

«Никогда такого не было, и вот опять снег», - иронизируют автомобилисты в соцсетях.

Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники. Фото: Олег ЗОЛОТО

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

Ситуацию на дорогах петербуржцы называют сложной. И это несмотря на то, что с ночи на городских магистралях трудится более тысячи машин и еще больше дворников.

- На уборку городских улиц вышло 1057 машин и 1210 дворников, - сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. - Аллеи, бульвары, дорожки в садах и парках расчищают еще 134 единицы техники и 611 специалистов. Ночью проезжую часть и тротуары чистили 1019 единиц техники и 306 дворников.

Кстати, проверить, сколько машин и людей работает в вашем районе можно на специальной интерактивной карте. Теперь там отображается не только техника, но и трекеры, которые есть у дворников.

Дополнительно в Смольном отметили: дороги – чтобы не было скользко – обрабатывают песко-соляной смесью. Только за прошлые сутки ее было использовано 3,3 тысячи тонн. Несколько лет назад в Петербурге пытались свести использование таких смесей к минимуму: город был красивым, белоснежным, но очень скользким. Сейчас ее снова используют в достаточных количествах.

На самом же деле, как уверяют синоптики, эффект большого количества снега создает его «пушистость». Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Что будет с погодой дальше?

- Метели на ближайшее время закончились, - говорит Александр Колесов. - Основной фронт прошел утром в среду, а потом ушел на восток. В четверг уже похолодает до -10, повысится давление, придет антициклон. Осадки еще будут, но это уже мелочи. Конечно, пока непонятно, как поведет себя Ладожское озеро, с него тоже может прийти снег. Но мы все же ожидаем прояснений.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться в Санкт-Петербурге на плохую уборку…

… городских улиц - дежурная служба комитета по благоустройству: (812) 314-60-13, круглосуточно.

… дворов – горячая линия жилищного комитета: (812) 409-73-78, с 09.00 до 21.00

… мостов, тоннелей, набережных – диспетчерская служба «Мостотреста»: (812) 577-78-25, круглосуточно.