«Он сам не поверил, когда рассказали»: петербургские врачи спасли пациента с коронавирусом после 40 минут клинической смерти

Врачи больницы Святого Георгия вытащили пациента с того света. Фото: facebook.com/st.georgeshospitalspb

Второй день рождения вправе отмечать 45-летний житель Санкт-Петербурга, который в буквальном смысле оказался на грани жизни и смерти. Пациента с коронавирусом, 40 минут пробывшего в состоянии комы, чудом спасли врачи больницы Святого Георгия.

- Пациент поступил в больницу 10 января с полисегментарной пневмонией, обусловленной инфекцией COVID-19. На следующий день у больного развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью продолжительностью более 40 минут, - сообщает пресс-служба петербургской городской больницы Святого Великомученика Георгия.

Но бригаде реаниматологов удалось вытащить пациента с того света и восстановить работу сердца. Шесть следующих суток мужчина оставался на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще через три дня перевели в общую палату терапии. А выписали его лишь 3 февраля.

- Пациент не помнит, как все произошло. И когда врачи рассказали, насколько близок он был к смерти, то поначалу просто не поверил, – отмечают медики.

Сейчас мужчина лечится амбулаторно. Его жизни ничего не угрожает.