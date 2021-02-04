Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова: «Для работы необходимо преодолеть свой страх»

В этом году исполняется пять лет, как Анна играет в многосерийном детективе "Ищейка". Главная роль в сериале принесла ей всенародную любовь и признание. Фото: Личный архив героя публикации

Когда говорят об Анне Банщиковой, в первую очередь вспоминают ее героиню Александру Кушнир, следователя из сериала «Ищейка». В этом году исполняется пять лет, как Анна играет в многосерийном детективе. Сегодня, 4 февраля, как раз заканчивается 5 сезон, но уже известно, что будет шестой. Несмотря на то, что в копилке артистки хватает интересных и нетривиальных ролей, эта принесла ей всенародную любовь и признание. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» артистка рассказала о ролях в кино, благотворительности и своих страхах.

Александра Кушнир так полюбилась публике, что сериал продлили на шестой сезон. Фото: Личный архив героя публикации

«ФАНАТИК РАБОТЫ И НЕУДАЧНИЦА ПО ЖИЗНИ»

- Следователь Кушнир не только расследует непростые дела, но и пытается устроить личную жизнь. Как вам кажется, почему российский зритель так любит этот сериал?

- Ну, наверное, они узнают в героине себя. И этот образ им нравится. Чему-то даже у нее учатся. Потому что, какие бы не были трудности у моей героини, она никогда не унывает. Даже в самых тяжелых ситуациях Александра Кушнир приходит на работу бодрая, старается приподнять настроение себе и всем остальным. Кушнир – фанатик своей работы и неудачница по жизни. Несмотря на это, она самоиронична.

- Как вам кажется, такие женщины только в России?

- Думаю, что такая картина для России наиболее актуальна. У нас женщины все тащат на своих плечах. Успевают и детей воспитывать, и работать, и свою личную жизнь устраивать. И большинство без помощниц и нянь.

- Судя по вашим рассказам, с вами раньше на съемках случалось немало приключений. А что такого необычного было в «Ищейке»?

- Одно из самых запоминающихся – полет на вертолете и спуск на тросе над ущельем. Вообще, я боюсь высоты, но иногда для работы необходимо преодолеть свой страх.

- Вы не устали сниматься так долго в одном и том же сериале?

- Нет. Мне интересно. Каждый сезон моя героиня разная. Я придумываю ей постоянно новые фишки. В 5 сезоне, например, она начала заниматься йогой, стала стильно одеваться. Мы постоянно экспериментируем с художником по костюмам. Зрителям сериал нравится, и они хотят продолжение, поэтому мы снимаем уже 6 сезон.

- Ваша дочь работает с вами на одной площадке: 3-летняя Маша играет в сериале вашего сына. Сложно ли с ней?

- Сложность заключается только в том, что с появлением Маши в кадре на мне стало больше ответственности. Надо проследить, чтобы она сделала то, что должна. И самой не забыть то, что мне нужно. В плане взаимодействия никаких проблем нет. Дочь серьезно относится к своей работе.

- У вас еще двое сыновей - 13-летний Михаил и 11-летний Александр. Расскажите, какая вы мать?

- Постоянно переживаю за то, чтобы каждый поел, зубы почистил и сделал уроки. Строгая, но в меру. Я, прежде всего, детям друг.

Анна - многодетная мама Фото: Личный архив героя публикации

«СТАРАЮСЬ НЕ СМОТРЕТЬ НАЗАД»

- Работа в каких фильмах вам больше всего запомнилась?

- Думаю, когда играла жену маршала Жукова Галину Семенову (сериал «Жуков», - прим. Ред.). Было интересно сыграть женщину, которую так любил маршал! Еще это роль Риты в «Отчаянных». Моя героиня совсем не похожа на тех, которых мне доводилось играть в других картинах. Я получала наслаждение от съемок в сериале еще и потому, что там собралась команда единомышленников. Хотя приходилось порой очень рано просыпаться, в пять утра я выезжала на съемочную площадку, и работала по 12 часов на смене.

- Вы также работали в театре В.Ф. Комиссаржевской, МХТ им. Чехова, сейчас - в «Современнике». Что вам ближе - кино или театр?

- Мне всегда трудно отвечать на этот вопрос. В театре это всегда прямой контакт со зрителем, некий симбиоз, обмен энергией. А в кино тебе приходится общаться, порой, с камерой вместо живого человека.

- Помните, что купили с первого заработанного актерского гонорара?

- Сложно (смеется). Это так давно было. По-моему, пейджер.

- Есть у вас в биографии один момент: из-за первого брака вам пришлось оставить профессию на шесть лет. Не жалеете?

- Не жалею. Это было по-своему прекрасное время. Вообще, стараюсь не смотреть назад, в прошлое. Только вперед.

- Давайте чуть-чуть назад. Какие воспоминания у вас сохранились о родном Петербурге?

- Стараюсь раз в год приезжать. Я очень люблю Петербург. У меня с ним связаны только самые прекрасные воспоминания. Ничего негативного. Весной нет места лучше и краше.

- Как обычно проводите время в Петербурге и где любите бывать?

– Очень люблю просто гулять по центру. Есть у меня один маршрут, по которому я ходила в детстве и он нравится мне больше всего – от Невского проспекта до улицы Моховой. Идти всего-то минут 10-15, а сколько всего прекрасного вокруг. Еще обожаю кататься на маленьком кораблике по рекам и каналам. И каждый раз смотрю на город с замиранием сердца, как будто впервые здесь.

Помимо съемок в кино Банщикова играет в театре "Современник" Фото: Личный архив героя публикации

«СТАРАЮСЬ НЕ ОТКАЗЫВАТЬ В ПОМОЩИ»

- Когда поняли, что вы – известная артистка?

- Я до сих пор этого не понимаю (улыбается). Помню, как ехала в машине, и меня остановил сотрудник полиции. Это был 2012 год. Тогда как раз вышел «Жуков». Он посмотрел на меня и сказал: «жене маршала респект!» Вот этот случай я почему-то запомнила хорошо.

- Вы же еще состоите в попечительском совете благотворительного фонда «Доброториум», а также поддерживаете фонд «Дети-бабочки». Как вы пришли в благотворительность?

- В принципе всегда, когда ко мне обращаются за помощью, стараюсь не отказывать. Мои друзья – замечательные актеры, занимаются практически круглосуточно своими благотворительными фондами. Это Ксения Раппопорт, Костя Хабенский, Чулпан Хаматова с Диной Корзун. Они вызывают у меня огромное уважение. И я всегда их поддерживаю.

- Назовите фильм или книгу, которые учат сопереживать.

- Из книг это вся мировая литература. Главное - больше читать и смотреть хорошие фильмы. Из недавно просмотренного мной – фильм «Доктор Лиза» Оксаны Карас. Это большое кино о большом человеке, который просто всем помогал. Есть еще и книга практически с таким же названием, которая состоит из реальных дневников Елизаветы и интервью с ней. Еще рекомендую посмотреть популярный сериал «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова. Заставляет задуматься о многом.

- А что вдохновляет вас?

- Любовь, дети, зрители, которые приходят на спектакли. Сама жизнь.

- Чего хочется вам, женщине, у которой уже есть все: муж, дети, работа и всенародная любовь?

- Наверное, больше времени в сутках, какого-то спокойствия и большей осознанности.