«Сначала похоронили дедушку с бабушкой, потом ее»: Мать десяти детей умерла в Петербурге от коронавируса

Большое семейство осталось без мамы Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге от коронавируса скончалась 49-летняя мать десяти детей Светлана Сельдинен. Женщина всегда любила детей и даже работу выбрала соответствующую - была нянечкой в детском саду. Большая и дружная семья Светланы последний раз в полном составе собралась на Новый год, после чего их стала преследовать череда неудач. 27 января умерли дедушка и бабушка детей Светланы. Об этом она так и не узнала, так как уже находилась в реанимации... Через 10 дней скончалась и многодетная мама. О том, как живет семья после трагедии, "КП-Петербург" рассказали родственники петербурженки.

«ТЕМПЕРАТУРА ПРЫГНУЛА ДО 40 ГРАДУСОВ»

В семье Светланы шестеро парней и четверо девчонок. Младшей из них - 10 лет, старшему - 30. Глава большого семейства после случившегося разбит горем. Сначала он потерял маму и тестя (оба блокадники), а следом и любимую жену.

Светлана вырастила 10 детей Фото: СОЦСЕТИ

- Она все свое свободное время посвящала нам, долго была в декрете. Но потом решила, что нужно работать. И опять же она пошла куда? К детям! - рассказала "КП-Петербург" одна из дочерей Светланы. - Мы все жили в одном доме, одной дружной семьей.

Во время празднования Нового года, вспоминают ее старшие дети, Светлана почувствовала небольшое недомогание, в одно время с ней заболел и глава семейства. Следом за ними заразились жившие отдельно 82-летний дедушка детей по материнской линии и 87-летняя бабушка по отцовской линии.

- С 4 января мы начали вызывать врачей для мамы на дом, - плачет дочка Светланы. - Медики приходили к ней на дом три раза. Но ей даже не сделали тест на коронавирус. Ответили, что так это не делается. Состояние мамы ухудшалось постепенно. Температура у нее поднялась в первый раз 2 января. Началось все с 37 градусов, потом поднялась до 37,5. Жар держался вплоть до 8 января. В этот день маме стало очень плохо. У нее появилась сильная одышка, температура прыгнула до 39,4 градусов. Мы вызвали скорую помощь.

Светлана заболела в Новый год Фото: СОЦСЕТИ

«МАМА НЕ МОГЛА ГОВОРИТЬ, ТОЛЬКО СЛУШАЛА НАС»

После госпитализации Светланы всему большому семейству сделали тест на коронавирус. Зараза подтвердилась у ее мужа и их дочки, но, к счастью, они поправились дома. У других к тому времени тест не выявил вирус.

- Кто первый заразился и где, мы не знаем, - поясняют дети Светланы. - Врачи сказали, что, возможно, у нее инфекция развивалась уже давно.

Последний раз с мамой дети разговаривали в десятых числах января. В тот момент состояние Светланы было очень тяжелым. Но медики решили, что ей необходимо пообщаться с семьей.

В семье скончались бабушка с дедушкой Фото: СОЦСЕТИ

- Врачи сказали, чтобы мы ее поддержали, чтобы она не нервничала, - поясняет дочка Светланы. - Она очень сильно переживала, что мы тут, а она там. Из-за этого она не могла контролировать свое дыхание. Из-за нервов оно было очень частое. Мы сказали ей, что ждем ее дома, попросили, чтобы она не волновалась. Сама она не могла говорить, она была в кислородной маске.

Отец Светланы и ее свекровь по роковой случайности скончались в один день.

«ПАПА ОСТАЛСЯ ОДИН»

Переживший смерть матери и тестя глава семейства старался бодриться. Но дети видели, что он очень сильно подавлен.

- Мама не знала, что они умерли, мы уже не могли с ней созваниваться в то время из-за ее состояния, - вздыхают дети Светланы. - Папа сейчас держится, пытает ни о чем не думать. Но как он может себя чувствовать, когда у него и жена и мама умерли, а он остался один с детьми? Что касается нас самих, мы друг друга поддерживаем. Но всем тяжело. Мама была очень сильный человек, добрый и искренней, любила всех, никому зла никогда не делала.

Женщина скончалась после тяжелого течение коронавируса Фото: СОЦСЕТИ

«СПАСИБО, ЧТО НАС ВЫРАСТИЛА»

Своим горем дети Светланы делятся в социальных сетях. Вот какие послания они оставляют после смерти мамы и бабушки с дедушкой:

"Мамуля. Солнышко ты наше. Как нам тебя не хватает. Мы безумно тебя любим, даже когда тебя нет рядом. Спасибо тебе за то, что ты вырастила нас. Мы тебя никогда не забудем. Пусть земля тебе будет пухом, наша любимая. Наш ангел. Наша звездочка

"Родная мамочка, нам так сейчас не хватает тебя. Спасибо, что подняла нас, дала понять, как надо жить, ты всегда будешь у нас в сердце. Мы надеялись, что ты справишься и приедешь домой, и мы тебя все обнимаем, будем жить как прежде. Но все по-другому. Ты наше счастье, наша любимая и родная. Ты всегда будешь близкой и ценой для нас. Наше солнышко. Наша звездочка. Наш ангел хранитель".

"Мамочка родная. Я не верю в то, что тебя больше нет с нами. Родная моя, я столько всего тебе не успела сказать. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарна тебе за все, что ты сделала для нас, за то, что воспитала, за то, что родила. Нам тебя очень не хватает! Я не могу передать словами, что мы сейчас чувствуем!".

"Мамуля. Счастье ты наше. Спасибо тебе за все. Как нам не хватает твоих объятий".

Сейчас близкие Светланы занимаются подготовкой к похоронам, но, конечно, средств у многодетной семьи для этого недостаточно. В связи с этим "Комсомолка" просит всех неравнодушных читателей помочь со сбором денег. В следующем материале мы сообщим реквизиты семьи погибшей. Также выражаем глубокие соболезнования родным Светланы.