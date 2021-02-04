Сильная одышка: Нина Ургант прокомментировала свое состояние здоровья

У Нины Ургант сильная одышка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

91-летняя народная артистка России Нина Ургант рассказала об ухудшении состояния здоровья. Сейчас почти все время бабушка Ивана Урганта проводит в своей квартире в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, у нее хронического заболевание. "Комсомолка" позвонила лауреату Государственной премии СССР, чтобы узнать, как у нее здоровье.

- Вы знаете, я себя очень плохо чувствую, поэтому я кладу трубку, извините, - сказала Нина Ургант "КП-Петерург".

В разговоре у Нины Ургант слышалась тяжелая одышка. За нее на звонок поначалу ответила неизвестная женщина, которая, по предварительной, информации ухаживает за артисткой.

Напомним, что ранее артистка перенесла операцию на глазу. Сообщалось, что она прошла успешно.

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