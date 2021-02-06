«Есть святыни, в которые плевать нельзя»: Историк раскритиковал Невзорова за оскорбления Зои Космодемьянской

Александр Невзоров назвал Зою Космодемьянскую «фанатиком, исполнявшим преступный приказ». Фото: @lydianevzorova Фото: СОЦСЕТИ

Российское военно-историческое общество (РВИО) пожаловалось в Генпрокуратуру на Александра Невзорова. Блогер назвал Зою Космодемьянскую «фанатиком, исполнявшим преступный приказ». Историк и публицист Яков Евглевский считает оскорбительными такие высказывания о Герое Советского Союза.

- Я его знаю лично. Он человек не совсем психически устойчивый. Но есть святыни, в которые плевать нельзя. На них во многом держится наша историческая память, – высказался журналисту «КП» - Петербург Яков Наумович. – Другой вопрос, нужно ли было отправлять в прокуратуру заявление на Александра Глебовича?! Он человек творческий, может допустить какие-то вещи. Я, думаю, достаточно было бы резкого осуждения со стороны общественности.

По его словам, Зоя Космодемьянская – героиня, которая сыграла большую роль в партизанском движении. И в том, что она верила в Сталина, не было ничего плохого.

- Ну а кто в то время в него не верил?! Знаете, это очень помогало в нашем противостоянии с Гитлером, вести борьбу за победу Великой Отечественной войне, - отметил он. - Конечно, это уже позже стало всем понятно, что культ Сталина носил чудовищные нормы и в определенные моменты он был невыносим. Но во время войны, этого экстремального периода для русской истории, это помогало. Без веры в Сталина едва бы победили.

Яков Евглевский рассказал, что дедушку Космодемьянской убили большевики. Тем не менее, молодая дама пошла воевать за Советскую родину.

- Такие, как Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло, Александр Матросов, вели за собой народ, вдохновляли своим примером других солдат, партизан, подпольщиков. Поэтому заявлять такое о ней, тем более после празднования 75-летия Великой Победы, это, на мой взгляд, кощунство, - подытожил историк.