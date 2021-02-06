В Петербурге полицейские прятали «пропавшего» юриста от подставного наемного убийцы

Бизнесмен "заказал" петербургского юриста из-за собственного банкротства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История, как из 90-х годов развернулась в Петербурге в первые дни февраля 2021 года. 3 февраля в полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже своего мужа-юриста, занимавшегося в том числе делами о банкротстве. Полицейские заявление приняли и даже начали искать «для вида», так как о местонахождении мужчины они знали точно. Его прятали от «киллера».

- 5 февраля на Никольской площади сотрудники Управления уголовного розыска задержали 58-летнего бывшего бизнесмена, уроженца Воронежской области. Он имел намерения физически устранить юриста, выигравшего в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что вся операция от начала до конца проходила под контролем полиции. Узнав, что некий заказчик ищет киллера, 28 января на Никольской площади оперативник под видом наемного убийцы встретился с бизнесменом. Позднее тот передал сведения о жертве, оружие - пистолет с глушителем и задаток - пять тысяч долларов США.

Самого юриста оперативники сразу спрятали, при этом запретили рассказывать об операции даже его собственной жене, чтобы информация случайно не утекла куда не надо. Поэтому 3 февраля женщина и пришла писать заявление о пропаже мужа.

Но операция уже выходила на финишную прямую. «Киллер» отчитался бизнесмену о выполненной работе и 5 февраля пришел на контрольную встречу, чтобы получить остаток денег.

- При этой встрече заказчика задержали полицейские. Денег при нем не оказалось, - отмечают в Главке.

«Убитый» юрист вернулся домой к жене. Самое интересное, что он не был получателем квартиры коммерсанта или его бизнеса, а лишь выполнял свою работу. Но, видимо, расстроенный банкротством бизнесмен просто решил найти крайнего.

Теперь мужчине грозит от восьми до 20 лет за организацию заказного убийства. Известно, что у него есть жена и трое детей.