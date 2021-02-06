Центр Петербурга перекрыт дорожной техникой и полицией

Центр Петербурга перекрыт дорожной техникой. Фото: vk.com/spb_today

Власти и правоохранительные органы Санкт-Петербурга на всякий случай подготовились к возможной несанкциониованной акции протеста. С вечера пятницы в Центре города были выставлены ограждения, с утра субботы на площади Восстания было замечено скопление сил правопорядка, а перекресток Садовой и Невского перекрыла дорожная техника.

- На площади Восстания полно силовиков. Стоят машины ОМОНа, коммунальная техника. Вдоль тротуаров выставлены заграждения, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

О том, что движение по Садовой улице перекрыто, также пишут очевидцы в соцсетях: «На перекрестке Садовой и Невского, поперек дороги встали снегоуборщики. Садовая перекрыта всех разворачивают в том числе и общественный транспорт».

Судя по сервису Яндекс.Карты, движение по Садовой от переулка Крылова и до самой Миллионной улице практически «умерло». Весь участок окрашен бордовым цветом. В обратную сторону также стоит плотная пробка.

В центре города - пробки и перекрытия. Фото: Яндекс.Карты

Перекрыта также улица Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова, Думская улица от Ломоносова до Невского проспекта, Караванная от Итальянской до Невского, четная сторона набережной Фонтанки от моста Белинского до Невского проспекта и за него до Графского переулка.

Зактыты также четная сторона Владимирского проспекта от Колокольной до Стремянной и Литейный проспект от улицы Жуковского к Невскому.

Список перекрытых улиц постоянно пополняется, поэтому водителям и пешеходам стоит быть максимально внимательными. Про причине перекрытий центр Петербурга уже встал в пробках.

Отметим, что официально никаких акций протеста в ближайшее время не заявлено.

ОБНОВЛЕНО:

Пресс-служба метрополитена сообщает, что по требованию ГУ МВД в 13:00 станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закроются для входа и выхода пассажиров. Пересадка тоже будет закрыта. Поезда проследуют без остановок.