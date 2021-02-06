Машина с девушкой за рулем пробила ограждение и свалилась в Неву на набережной Макарова в Петербурге

В Петербурге иномарка свалилась в Неву. Фото: vk.com/sdelai_raion_luchshe

Типично петербургское ДТП произошло вечером 6 февраля в Василеостровском районе города. На набережной Макарова серебристый «Ниссан Тиида» пробил ограждение и свалился в Неву. По счастью, лед оказался толстым и выдержал машину.

- На набережной Макарова у 4-ой линии Васильевского острова автомобиль пробил ограждение и вылетел в Неву, - сообщают очевидцы в паблике ВКонтакте «Сделай район лучше».

По словам свидетелей происшествия, за рулем иномарки была девушка. Она не рассчитала, какой должна быть скорость на скользкой в условиях мороза дороги и совершила ДТП. Несмотря на эффектное падение, серьезных травм она не получила. Толстый лед спас девушке жизнь - машина не утонула в ледяной воде, а на берег ее вытащили спасатели и случайные прохожие.

"Ниссан" пробил ограждение на набережной Макарова. Фото: "Мегаполис"

- Меня просто вот здесь как закрутило, - поделилась эмоциями сама автомобилистка.

На место аварии уже прибыли машины МЧС, полиции и скорой помощи. Позднее автомобиль достали подъемным краном спасательной части.

Правда, кроме ремонта своего авто, молодой петербурженке придется оплатить и восстановление чугунного ограждения, которое сшибла ее машина.