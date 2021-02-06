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«Игнорировал правила благопристойности»: Рэпера Славу КПСС опустили из полиции

На исполнителя, известного также как Гнойный, составили протокол за мелкое хулиганство
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Слава КПСС снова на свободе.

Слава КПСС снова на свободе.

Фото: СОЦСЕТИ

Рэпер Слава КПСС, он же Гнойный, он же гражданин России Вячеслав Машнов снова находится на свободе. Музыканта отпустили из 78-го отделения полиции Петербурга после составления протокола о мелком хулиганстве.

- На свободе. Суд в среду. Всем спасибо - написал в Твиттере сам Гнойный.

В тексте протокола, выданного на руки рэперу, содержатся следующие определения его деяний: «выкрикивал выражения, содержащие названия половых органов, грубо выражался нецензурной бранью <...> пренебрегал интересами общества, игнорировал правила приличия и благопристойности».

Рэпера обвиняют в неуважении к обществу. Фото: twitter.com/gnojnyj

Рэпера обвиняют в неуважении к обществу. Фото: twitter.com/gnojnyj

Все это Слава КПСС творил в «общественно месте», а именно на Невском проспекте, куда он вышел во время проведения несогласованной акции протеста 2 февраля.

- Задержали за участие в митинге!!! Еду в отделение <...> мило беседуем, - сообщал рэпер в своем Твиттере.

Впрочем, особо серьезное наказание Гнойному не грозит, так как дело в отношении него заведено административное, а не уголовное. А вот участникам незаконного митинга, прошедшего 23 января, грозит до года лишения свободы. Их обвиняют по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», так как толпа выходила на проезжую часть и мешала движению транспорта.

Обыски по данному делу также прошли 6 февраля.

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