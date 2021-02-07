Не мог ни есть, ни пить и чудом дышал: в Ленобласти спасают лиса, который три дня бегал с капканом на голове

Сейчас зверька выхаживают ветеринары Фото: СОЦСЕТИ

Для жителей поселка Пески во Всеволожском районе молодой лис из леса неподалеку успел стать другом. Рыжий красавец периодически наведывался в гости к людям и подъедал собачий корм. Никто хвостатого прочь не гнал, наоборот, каждый раз радостно встречали и запускали во двор. А он, в свою очередь, вел себя как добропорядочное животное – ничего не воровал и не портил.

Так как лис приходил в гости каждый день, а потом вдруг на трое суток пропал, люди заволновались. А когда он прибежал с железным капканом на морде, и вовсе пришли в ужас. Как выяснилось, голова животного была скованна металлом ни один день, и изможденный болью и голодом лис не мог ни есть, ни пить. Испуганный зверь метался мимо участков и не подпускал к себе людей.

Вот эта конструкция сковывала голову несчастного лиса Фото: СОЦСЕТИ

- Как он это таскал на голове… Без слез не взглянешь! – сокрушается местная жительница Ирина Фурсова. – У него и шея была зажата, я не понимаю даже, как он дышал. Мы пытались его подманить, поймать, но ничего не выходило.

Отчаявшись поймать несчастное животное, жители вызвали спасателей. Пришлось развернуть целую спецоперацию: было решено выстрелить в лиса дротиком со снотворным и попытаться снять капкан.

- После того, как он уснул, мы его занесли в подвал к моей соседке, - вспоминает Ирина. – Вся эта конструкция на его мордочке обледенела настолько, что было не видно даже, что там такое и как проходят прутья. Когда все отмерзло, мы решили снять с него эти железки. Пришлось пилить болгаркой, иначе было никак.

Накрыв израненную мордочку животного полотенцем, жители взялись за дело. Пока Ирина держала животное, спасатель отпиливал прут за прутом. Уложиться нужно было в несколько минут, ведь лис вот-вот должен был проснуться.

Ирина Фурсова - одна из спасительниц лиса Фото: из личного архива

- Когда он от наркоза отошел, мы поняли, что его надо вести в «Велес», - говорит женщина. – Теперь он там на лечении. Рентген пока не делали, но предварительно сказали, что капкан сломал ему два клыка. А значит в природе он жить уже не сможет.

Сейчас рыжий, как сообщают волонтеры центра «Велес», находится в тяжелом состоянии.

У животного сломаны два клыка. А это значит, что ему не выжить в дикой природе Фото: СОЦСЕТИ

- Мальчик сейчас на капельницах, хорошо попил воды к вечеру и совсем немного, но поел. Пока оцениваем его состояние как стабильно тяжелое, - сообщается на странице центра в соцсетях.

Сейчас волонтеры делают все возможное, чтобы поскорее выходить настрадавшегося зверька. Если после лечения лис действительно не сможет вернуться в дикую природу, его домом станет центр «Велес».