Жители Купчино обеспокоены планами по строительству нового храма и парковки рядом с парком Геров-Пожарных на улице Димитрова. Возмущены и градозащитники, ведь застроить собираются территорию легендарного рубежа обороны Ленинграда «Ижора» - единственного участка, сохранившегося в историческом виде. Здесь планируется создание музея военного времени и на появление церкви никто не рассчитывал. Тем более, что буквально через дорогу уже есть одна.- В границы стройки попадает почти половина дороги, построенной жителями Купчино от улицы Димитрова к памятнику «ДОТ-204 рубежа «Ижора», а также вся экспозиция противопехотных и противотанковых заграждений. Это все нельзя потерять ни в коем случае! – пишут петербуржцы на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, который проводит общественные слушания проекта застройки. - Выступаю категорически против. В 50 метрах находится Димитровская церковь, а на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы - Георгиевская церковь.Отметим, что инициатором строительства выступает некое ООО «Просторы-2». При этом в соседнем жилом комплексе уже есть временная церковь Дмитрия Солунского, которую планировалось заменить на постоянную. По нынешним планам, храм может занять территорию будущего военно-исторического комплекса, идею создания которого поддержал и губернатор Петербурга Александр Беглов.- Это, фактически, единственный сохранившийся в нашем городе нетронутый участок земли, где полностью сохранился оборонительный рубеж блокадного Ленинграда. Эту территорию в комплексе нам хочется сохранить и вокруг нее создать мемориальный комплекс. Не только ДОТ, но и землянки, траншеи, огневые точки – рассказал «Невским новостям» глава местного муниципального образования Павел Швец.- Нам не важно, чтобы там предложили строить: торговый центр или церковь, мы одинаково были бы возмущены. Вчера мы встретились с настоятелем храма Дмитрия Солунского - приход никаких заявлений на строительство не подавал.По некоторым данным, строительство нового храма и парковки рядом с ним – частная инициатива. Почему ее не обсудили с местными жителями – вопрос открытый.Справка «КП»:Рубеж оброны Ленинграда «Ижора» построен в 1943 году по предложению начальника инженерных войск 42-й армии полковника Кирчевского. Окрепления с бетонными ДОТами – долговременными огневыми точками – протянулся через Угольный порт, Среднюю Рогатку и Купчино. Строительство шло под постоянными обстрелами, на работах были задействованы женщины-стройармейцы.После войны большая часть земляных укреплений была ликвидирована, остались только ДОТы. На территории в Купчино был создан военный радиоцентр, так называемые антенные поля. В последние годы объект передан Минобороны городу. Часть земли отдана под жилую застройку.