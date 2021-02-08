Новый метод протезирования конечностей разработают в Петербурге

Петербургские ученые собираются разработать новый метод протезирования конечностей, который станет максимально комфортным для пациента из всех ныне существующих способов. Как стало известно в понедельник, 8 февраля 2021 года, стартап из Санкт-Петербурга \\"НьюСтеп\\" получил грант Фонда содействия инновациям благодаря которому и начнутся работы.- Средства первого раунда пойдут на создание действующего прототипа изделия и получение патента. В течение следующих двух лет планируется проведение испытаний и экспертиз, клиническая апробация нового метода протезирования, получение регистрационного удостоверения и выведение продукта на рынок медицинских услуг, - рассказали в Северо-Западном центре трансфера технологий.Речь идет о чрескожном протезировании. Метод основан на вживлении в кость пациента специального импланта, к которому протез крепится через адаптер. Со временем имплант срастается с костью и в прямом смысле становится ее продолжением. Так пациент может избежать дискомфорта, которое доставляет традиционное крепление с культеприемной гильзой.Серийные системы чрескожного протезирования конечностей одобрены в Европе и совсем недавно получили разрешение FDA для применения в США. Однако в России подобных решений пока нет.