Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука

Новый метод протезирования конечностей разработают в Петербурге

Способ основан на вживлении в кость пациента специального импланта, к которому протез крепится через адаптер
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий