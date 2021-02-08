Самый мощный в мире нейтронный реактор заработал в Ленобласти

В Гатчине заработал самый мощный в мире источник нейтронов Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Гатчина Ленинградской области начал работу самый мощный в мире нейтронный реактор ПИК. Запуск прошел в понедельник, 8 февраля 2021 года, после командования по видеосвязи президента России Владимира Путина во время заседания Совета по науке и образованию.

Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК обеспечит существенное увеличение доли России на мировых рынках оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных и ядерных методов в разработке новых материалов, изделий и технологий, в том числе для биомедицины.

Старт энергопуску дал Владимир Путин по видеосвязи / Фото: Администрация Ленобласти

- Мы гордимся, что сегодня, в День российской науки и в год, объявленный в нашей стране, годом науки и технологий, ключевое событие в сфере высоких технологий проходит в Гатчине. Будущая столица Ленинградской области стала международной площадкой для научных исследований, которая расширяет горизонты мировой науки и дает возможности для новых открытий нашим молодым ученым, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Реактор поможет развиваться науки сразу во многих направлениях благодаря уникальным свойствам нейтронного излучения. Специалисты смогу углубиться в исследованиях в биологии, материаловедении, медицине, изучении археологических артефактов и другие. Такая мегаустановка, как нейтронный или синхротронный источник предназначена не только для отдельного института, а для коллективного использования учеными из российских и мировых научных центров.