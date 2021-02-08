Особняк на Дворцовой набережной вновь стал площадкой для театральных экспериментов. В нем прошла премьера первого в мире иммерсивного мистического балета «Превращение». Создателями необычной постановки стали режиссер, хореограф-постановщик Ксения Михеева и продюсер Мигель, известный по телешоу «Танцы» на ТНТ. Вдохновившись произведением Франца Кафки, они предлагают зрителям погрузиться в темноту и попытаться отыскать свой лучик света вместе с актерами.ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА- Тебя выбрали, - с такой записки для гостей особняка начинается завораживающее приключение по комнатам старинного дома и уголкам собственной души. Только в темноте, перед сном, в голову приходят мысли, которые могут испугать днем.- Главные символы спектакля – темнота и страх. У меня эмоция страха была первой при просмотре, уже потом пришло дикое любопытство и восхищение. Но именно страх в тебе открывает какие-то другие инстинкты, - отмечает продюсер проекта Мигель.По задумке режиссера Ксении Михеевой у зрителя есть выбор: ты можешь найти фонарь и без зазрения совести воспользоваться им, осветив свой путь, или можешь положиться на другие способы восприятия, окунуться в мистическую темноту Особняка. Каждый сам руководит спектаклем, сам выбирает, где находиться и на что смотреть.НАКАЧЕННЫЕ «ЛЯЖКИ»Привлекают внимание необычные костюмы артистов. Туфли на высоком каблуке используются ими не в самом прямом их предназначении. Одна часть пары может оказаться на ноге, а другая станет продолжением руки актера. Нет, это не в гримерках что-то напутали, это режиссерская задумка:- В первую очередь туфли используются для передачи физиологии героев. Это перекос в теле, ты можешь работать лишь одной рукой и опираться на одну ногу. Помимо этого туфли – символ насекомого и мутации. У наших героев трансформированы конечности. Интересно увидеть, во что может превратиться человеческое тело, и как оно от этого будет двигаться, - поясняет режиссер Ксения Михеева.Задуманные костюмы стали непростым испытанием для танцовщиков. Один из них Станислав Пономарев отметил, что с их помощью действительно меняется физиология:- Первая и самая очевидная вещь – это накаченная левая нога и ягодица. Именно они помогают тебе передвигаться на этих «каблучищах». Физически спектакль сложный. Плюс ко всему в Особняке совсем не танцевальный пол.ПРИЗРАКОВ СМЕНЯЮТ ЛЮДИИнтимная обстановка близости с актерами, конечно, вносит свой шарм в восприятие спектакля. Зритель становится его неотъемлемой частью. Его могут попросить о помощи, за него могут спрятаться, его могут напугать или растрогать. К такой близости с гостями артисты приходили через определенные трудности, о которых рассказал Мигель:- Работа со зрителем – это долгий процесс тестирования. Нужно понять, как они передвигаются, где останавливаются, на что больше обращают внимания, как мы можем ими руководить, - отмечает продюсер. - Когда я первый раз увидел постановку, понял, что ребята действуют по отработанной схеме, которая больше подходит классической сцене, когда ты заостряешь внимание на форму свою личную, но не прикрепляешь ее к той форме, которая существует вокруг тебя. Мы создали несколько классов по техникам, которые применимы к такому жанру. После этого постановка обросла вообще другим мясом.Помогла ребятам и площадка, на которой они работают. Особняк стал точкой опоры, вдохновением и способом почувствовать себя отрезанным от обычной жизни. Спектакли дарят ему вторую жизнь, на которую тот даже не мог рассчитывать. Так его покидают призраки, а наполняют люди и их стремление к искусству.Где смотреть?На данный момент создатели иммерсивного балета «Превращение» не видят его за рамками Особняка. Домом постановки останется Петербург, поэтому увидеть необычный спектакль можно в Особняке на Дворцовой набережной 20 в феврале и марте 2021 года.