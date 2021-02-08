Отмена занятий в школах Ленинградской области 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Уже со вторника, 9 февраля, в Ленинградскую область придут суровые морозы: синоптики обещают до -28 градусов, туман и гололедицу. Такую погоду лучше всего пережидать дома – но если взрослым покой и в снег и в дождь и в град только снится, то школьники имеют полное право отсидеться по теплым домам и квартирам. «КП-Санкт-Петербург» собрала самую актуальную информацию об отмене занятий в школах Ленинградской области 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу – мы вам сейчас расскажем.В целом, какой-либо централизованной стратегии в регионе не существует. Оставлять ребенка дома или нет, каждый родитель решает самостоятельно: просто в одних случаях морозы будут учтены как уважительная причина, в другом же учителя имеют все основания записать своему подопечному «прогул».- Ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе областного министерства образования. - 5-8 классов - если на улице -28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от -30 градусов.Впрочем, родитель, который решит оставить свое чадо дома, пока на улице гуляет стихия, должен в обязательном порядке сообщить об этом классному руководителю. А кроме того – предоставить письменное заявление. Пишется оно в свободной форме и до школы доводится любым удобным способом: хоть лично, хоть через электронную почту, хоть через обычную.Также сами школы на период особо суровых морозов переходят на «решим повышенной готовности»: министерство рекомендует им скорректировать график прогулок и занятий физкультурой на свежем воздухе, а также особо внимательно следить за температурой в классах.