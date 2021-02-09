64-летний историк Олег Соколов до сих пор находится в петербургском СИЗО \\"Кресты\\". Суд вынес приговор экс-преподавателю СПбГУ, убившему 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, еще 25 декабря. Его признали виновным и назначили 12,5 лет колонии строгого режима. Однако адвокаты доцента подали апелляцию, до рассмотрения которой ФСИН не будет этапировать историка в колонию.С того момента, как Фемида вынесла свое решение, ни Олег Соколов, ни его защитники ни разу не прокомментировали вердикт суда. Однако для \\"Комсомолки\\" историк сделал исключение. Из СИЗО Олег Соколов написал \\"КП-Петербург\\" откровенное письмо, изложенное в котором он попросил передать \\"без купюр и изменений\\". Приводим его в том виде, в котором мы его получили с небольшими погрешностями из-за нечитаемого в некоторых случаях почерка.\\"Благодарю вас за интерес к моему делу. Очень надеюсь, что вы постараетесь вникнуть в суть произошедшего и понять, что оно не совсем такое, каким пытались его изобразить некоторые представители СМИ, которым важны дешевые сенсации.На ваш вопрос о моем теперешнем состоянии мне не очень бы хотелось отвечать. Плакаться я не желаю, а радоваться нечему... Зато по поводу прошедшего суда хотелось бы мне сказать. Я прекрасно осознаю, что за преступления надо отвечать по закону, и что мне положено наказание. Более того, я сам желаю быть наказанным, дабы искупить содеянное перед своей совестью.Но преступление преступлению - рознь, и наказания за них полагаются различные. Как легко было изобразить садиста. Как легко было изобразить, как садиста и маньяка, искренне влюбленного честного человека, который был предан своей возлюбленной, которая, совершив измену (о которой я тогда ничего не знал), переродилась, стала изводить меня дикими скандалами, оскорблять моих любимых детей от предыдущего брака. И ... [не читаемо] довела меня этой тотальной агрессией до бешенства.Как можно было не замечать, что ее измена была подстроена моим лютым врагом, нелюдем без чести и совести, который в течение долго времени организовывал чудовищную кампанию травли и клеветы по отношению ко мне. Именно гнусная кампания породила в душе молодой женщины, бывшей до этого безупречной, желание отомстить за выдуманные моими врагами \\"грехи\\". Как не замечать, что Анастасия в день трагедии получила инструкции от моих врагов, и ее поведение в роковую ночь было спланированной провокацией. И много-много другого, что не хотели видеть пристрастные люди\\".Отметим, что судья во время оглашения приговора не признала, что Анастасия имела отношения к изменам или вела себя аморально. Тем не менее, в приговоре отражена травля, которой подвергся историк Соколов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последняя любовь Наполеона: Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режимаСуд вынес приговор убийце 24-летней аспирантки Ещенко. Рассказываем самое главное, что нужно знать об этом деле (подробности)