Пожар в производственном цеху в Санкт-Петербурге 10 февраля 2021 года: Огонь охватил все здание в 1,5 тысячи квадратных метров

Пожар в производственном цеху на Выборгском шоссе в Петербурге 10 февраля Фото: СОЦСЕТИ

Мощный пожар произошел в цеху в Санкт-Петербурге 10 февраля 2021 года на севере города. В 10:00 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в производственном здании на Выборгском шоссе. Спасатели немедленно выехали на место. В это время горожане начали жаловаться в социальных сетях на сильный дым и запах гари.

- На Кушелевской дороге туман от дыма, дышать не хорошо, воняет костром из дров, весь горизонт в тумане, - написала Наталья Аникеева.

Дым разлетелся по всей округе, люди жалуются на запах гари Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели прибыли на место пожара в 10:10 часов. Оценив обстановку, ранг пожара был повышен до №2. Оказалось, что горит производственный цех со складом. Местные отмечают, что там находится склад с древесиной.

Площадь здания порядка 1,5 тысячи квадратов, высота восемь метров. Мощный огонь успел охватить всю постройку целиком.

- Есть угроза распространения на соседнее административное здание, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

На данный момент на месте работают несколько бригад спасателей, которые разбились на группы: одни тушат пламя, другие защищают соседние здания от огня. Сведений о пострадавших пока не поступало. "КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий.