Открытие фудкортов в ТЦ в Санкт-Петербурге в 2021 году после карантина: когда откроются и какие будут работать

В Петербурге анонсировали открытие фуд-кортов Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия постепенно отступает. Смольный сообщил о том, что готовит открытие фудкортов в ТЦ в Санкт-Петербурге в 2021 году после карантина. Об этом "КП-Петербург" в среду, 10 февраля 2021 года, рассказал источник. Отмечается, что постановление будет готово уже к 12 февраля и вступит в силу после подписания губернатором Александром Бегловым.

- В Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей и специалистов Роспотребнадзора с представителями бизнес-сообщества, - рассказал "КП-Санкт-Петербург" источник, знакомый с ситуацией. – По его итогам было принято решение возобновить работу фудкортов в торговых центрах.

Возобновить работу с полной силой заведениям сразу не разрешат. Пока что заполняемость столов рядом с фуд-кортами будет дозволена только на 50 процентов. Как будет дальше, покажет развитие эпидситуации в Петербурге.

Напомним, что фуд-корты в Северной столице находятся в закрытом положении уже долгое время, с 9 ноября 2020 года. В конце января Смольный ослабил ограничения для отдельных ресторанов, баров и кафе. Теперь они могут работать круглосуточно.