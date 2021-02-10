Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, когда в город придет весна

Зима в Петербурге в этом году красивая, но очень холодная. Фото: Олег ЗОЛОТО

Февраль напомнил петербуржцам, что такое настоящая зима. Ночь с 9 на 10 февраля 2021 года стала самой холодной с начала зимы: термометр на центральной метеостанции зафиксировал -21,2 градуса. В спальных районах по факту было холоднее: -23...-24 градуса.

И если сначала горожане еще радовались морозам, которые давненько не заглядывали в город, то теперь уже с нетерпением поглядывают на календарь: мол, скоро ли весна.

Разочаруем: не скоро. Да и морозы пока еще не заканчиваются.

Ночь с 9 на 10 февраля 2021 года в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- До конца недели точно будет холодно, - сообщил "КП" - Петербург главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Ночью до -20 градусов, днем не теплее -13. Все меняется. Даже в рамках одного периода. Ночь на четверг обещает быть потеплее, следующие две опять холодные. В ближайшие дни мы прогнозируем небольшое усиление ветра, который может разогнать изморозь. К тому же солнце с каждым днем все выше и уже ощутимо пригревает. Да и снега не будет: повышенное давление, морозная погода - обычные атмосферные процессы. Мелкие снежки будут облетать, но это несерьезно. Серьезных циклонов нет.

Потепление, по словам Колесова, начнется на следующей неделе. Но очень "условное". Несмотря на то что до календарной весны осталось чуть больше двух недель, погода к ней пока еще не поворачивает.

Ранней весны в Петербурге, судя по всему, ждать не стоит. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Рассчитываем, что в начале недели в ночные часы будет -10...-15, а где-то к 17 числу, уже выше -10, - добавил синоптик.

Впрочем, еще раз напомним, давать точные прогнозы больше, чем на три дня вперед метеорологи не любят, потому что точность - снижается.