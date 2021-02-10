«С малышкой и ее мамой все хорошо»: У Эдиты Пьехи родилась правнучка

Эдита Пьеха стала прабабушкой в третий раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Легендарная 83-летняя певица Эдита Пьеха стала прабабушкой - ее внучка 34-летняя Эрика Быстрова родила дочку. Это ее вторые роды. У девушки уже есть дочь – 7-летняя Василиса. Свою беременность Эрика никак не афишировала в социальных сетях. А сегодня опубликовала в Instagram фотографию с подписью «я – мама двоих девчонок».

Для Эрики Быстровой это вторые роды. Фото: instagram.com/akka_knebekaizze

Эту прекрасную новость «КП» - Петербург подтвердил ее звездный брат Стас Пьеха, которого мы лично поздравили с этим радостным для их семьи событием.

- Спасибо за приятные слова. Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи, - отметил певец.

Как назвали племянницу, он не сказал: посчитал, что не совсем правильно это делать без разрешения Эрики. Но поделился, что с малышкой и ее мамой все хорошо. Рожала Быстрова в Москве в роддоме при ГКБ им. С.С Юдина.

- Сразу после родов начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы. Как будто бы не отключались от этого процесса, - рассмеялся он.

Как ранее признавался Стас Пьеха корреспонденту «КП», у них очень хорошие и тесные взаимоотношения и уже на протяжении долгого времени Эрика – его правая рука. Вместе они занимаются делами наркологической клиники и концертами Стаса Пьехи.