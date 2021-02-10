Петербург принято считать музеем под открытым небом. И не спроста: в центре практически каждое здание является настоящим произведением искусства – барельефы, лепнина, резные старинные печи... Но увы, старый фонд добрался до наших дней не без потерь. Цветные витражи, чугунные перила и плитка в парадных частенько скрыты под жирными слоями краски. Слились со стенами и камины в бывших доходных домах. А входные двери заменены на металлический новодел. Однако не все петербуржцы готовы мириться, что город теряет свое былое великолепие. Все больше неравнодушных жителей, активистов, волонтеров, профессионалов и любителей реставрации спасают свои дома по деталям. Например, берутся восстанавливать исторические двери парадных. Посмотрите, как меняется вид дома благодаря такому бережному отношению.«АДМИРАЛЬСКИЙ ДОМ»Где: Чапыгина, 5Одна из последних отреставрированных дверей – в парадной«Адмиральского дома». Здание это вовсе не такое старое, как большинство домов на Петроградской стороне. Оно было построено в 1936 году для командного состава Военно-морского флота. В разное там жили адмиралы Владимир Трибуц и Александр Орел, вице- и контр-адмиралы, офицеры. Отличительной чертой дома были как раз остекленные деревянные двери. Над ними – барельефы с изображением моряков-краснофлотцев. Сейчас вместо исторических дверей – металлические. Но жильцы «Адмиральского дома» решили вернуть им первозданный вид. Объявили сбор средств на краудфандинговой платформе и собрали необходимую сумму на одну дверь – 80 тысяч рублей. Все это ушло на реставрацию в мастерской, фурнитуру, стекла, установку. Теперь оригинальная дверь вернулась в парадную №10.– Во время реставрации выяснилось, что под железными листами и множеством слоев краски скрывался массив дуба, а первым покрытием был матовый лак – поэтому двери выглядят достойно, даже благородно. Теперь мы можем чуточку лучше представить, как наш дом выглядел в самом начале, – рассказывают жильцы.Жильцы дома мечтают восстановить и другие двери, выходящие на улицу Чапыгина: оставшиеся пять все еще «сияют» серой краской и металлом.ДОМ СТАНОВОГОГде: Мытнинская, 5А жители дома Станового в самом центре Петербурга восстановили уже шесть исторических дверей. Сначала в 2019-м на угол дома вернулась отреставрированная – из ясеня.– Как это часто бывает с реставрацией, в процессе открылось множество нюансов.Во-первых, сама дверь была в ужаснейшем состоянии. Мы установили порядка 120 заделок: они должны быть выполнены из того же материала, что и сама дверь (то есть из ясеня) и быть приблизительно того же возраста (около 100 лет), – рассказывают в Мастерской Парунова, которая и занималась дверью, – Во-вторых, сложным был вопрос с тонировкой двери. Цвет оригинала - медовый ясень. Мы перепробовали больше 30 видов различных тонировок, смешивали их сами и в итоге нашли нужный оттенок.Затем еще две деревянные вместо металлических полотен появились в двух парадных: только на них потратили 169 тысяч рублей. На первые три двери жители дома собирали средства своими силами, затем еще с тремя дверьми помог фонд сохранения исторического наследия «Внимание»: на платформе краудфандинга открыли сбор средств. Теперь жители мечтают восстановить так называемые тамбурные двери.ДОХОДНЫЙ ДОМ ЭРЛИХА И ЭТТИНГЕРАГде: Зверинская 18К сожалению, есть в Петербурге здания, где исторические двери утрачены. Так, например, вышло и с домом Эрлиха и Эттингера на Зверинской улице. Он был построен в 1910 году, а в начале 2000-х вместо красивой парадной двери здесь установили металлическую. Жильцы решили своими силами сначала отреставрировать входную группу, которая сохранилась с постройки дома: они взялись за тамбур и внутреннюю дверь. А с самой утраченной парадной дверью помог один из фондов. На нее удалось собрать больше 453 тысяч рублей пожертвований.Как выглядела дверь, удалось точно узнать из архивных документов, фотографий и чертежей фасада.Мастера изготовили дверь из дуба (такими были большинство дореволюционных) и с остеклением. Пришлось также искать и подходящие ручки начала XX века. Установили новую дверь в ноябре 2020 года.ДОМ ТРЕФАХИНАГде: Лахтинская, 20Есть в Петербурге и те, кто бросается спасать дореволюционные дома в одиночку, не жалея на это средств. Так, Даниэль Лурье – житель бывшего доходного дома Трефахина на Лахтинской улице – восстановил за свой счет парадную дверь, с витражами и остеклением. Занимались дверью профессиональные реставраторы, ушло на все про все около двух лет и 250 тысяч рублей.ДОХОДНЫЙ ДОМ ТИМОФЕЕВАГде: Блохина, 3/1Похожая история в 2019-м произошла с еще одним домом на Петроградке. Невзрачную красную металлическую дверь в бывшем доходном доме Тимофеева решил поменять его житель – путешественник-режиссер Слава Краско. В реконструкцию он вложил порядка500 тысяч рублей, и теперь вход в парадную украшает резная деревянная дверь с остеклением – под стать дореволюционному дому в стиле модерн.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТААлександр Кононов, зампредседателя петербургского отделения Общества охраны памятников (ВООПИК):– За последние три десятилетия мы утратили очень много подлинных деревянных исторических дверей и в наших домах-памятниках, и – в большей степени – в исторических зданиях, которые не являются объектами культурного наследия. Так сложилось, что в Петербурге по понятным причинам была целая волна установки металлических дверей. Они были дешевые и совершенно не украшали облик тех зданий, где появлялись. А сейчас явно наметилась новая тенденция возвращать и восстанавливать исторические двери. Или делать какие-то реплики, где нет достаточных материалов для полноценного их воссоздания. Моя позиция и позиция Общества охраны памятников здесь однозначная: да, стоит возвращать красивые деревянные двери.