Снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 12 февраля 2021 года: Открытие фуд-кортов и аттракционов в ТЦ, а также увеличение заполняемости кинотеатров и стадионов

Снятие ограничений по коронавирусу с 12 февраля 2021 года одобрили в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный одобрил очередное снятие ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге, теперь уже с 12 февраля 2021 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Решение легко объяснимо – в Координационном совете по борьбе с распространением COVID-19 которую неделю твердят об улучшении эпидситуации, в том числе о значительном снижении числа госпитализаций и активных больных инфекцией.

Одно из смягчений «Комсомолка» предугадала – Роспотребнадзор все-таки позволил открыться фуд-кортам и фуд-плейсам в торговых центрах. Но, опять же, не все так просто. Зал разрешено заполнять лишь наполовину. Также с общепита потребуют строго соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

Вдобавок в ТЦ и других зданиях можно работать аттракционам. Нюанс – их разрешено заполнить лишь наполовину и с масками и перчатками. А вот в кинотеатры, театры, цирки и на концерты теперь могут попасть еще больше людей – можно занять 75% от всех мест. Повезло и новобрачным – на торжественную церемонию в ЗАГС теперь пустят до 30 родных и близких.

- Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга кроме ночных кабаре, клубов и дискотек, а также развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общепита при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов, - сообщают о других смягчениях в пресс-службе Смольного.

Но и это не все. Отдельный «привет» направлен болельщикам «Зенита» и СКА. Спортивные арены теперь можно заполнять на 75%, но если общее число присутствующих не превышает 25 тысяч человек. Любители культурного досуга тоже смогут дышать свободнее. С 5 до 20 посетителей увеличится численность групп на экскурсиях в музеях и на выставках. А на открытых ледовых катках разрешено находиться одному человеку на 8 квадратных метрах.

А вот масочный режим, как и соцдистанция, остаются обязательным минимум по 10 марта.